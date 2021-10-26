Роскомнадзор хочет приравнять онлайн-кинотеатры к телеканалам, запретив мат в кино

Фильмы, распространяемые в онлайн-кинотеатрах, в скором времени могут подпасть под те же ограничения, что существуют при показе на телеканалах, — в частности, в кино могут запретить нецензурную лексику. Об этом сообщает 26 октября «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
«На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры», — цитирует издание его комментарий «Интерфаксу».
Вид законодательной инициативы идея пока не обрела, она прозвучала лишь в общих чертах, при этом сам Хинштейн считает мысль верной. В качестве аргументов, указанных Роскомнадзором, — необходимость «защиты детей от деструктивных материалов».
С 1 февраля 2021 года нецензурная брань, наравне с сообщениями о несанкционированных акциях и митингах, подлежит блокировке в соцсетях — на них же легло бремя по ее выявлению. Соавтором инициативы, наравне с Александром Хинштейном, был депутат Госдумы Сергей Боярский.