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Роскомнадзор хочет приравнять онлайн-кинотеатры к телеканалам, запретив мат в кино

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Фильмы, распространяемые в онлайн-кинотеатрах, в скором времени могут подпасть под те же ограничения, что существуют при показе на телеканалах, — в частности, в кино могут запретить нецензурную лексику. Об этом сообщает 26 октября «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры», — цитирует издание его комментарий «Интерфаксу».

Вид законодательной инициативы идея пока не обрела, она прозвучала лишь в общих чертах, при этом сам Хинштейн считает мысль верной. В качестве аргументов, указанных Роскомнадзором, — необходимость «защиты детей от деструктивных материалов».

С 1 февраля 2021 года нецензурная брань, наравне с сообщениями о несанкционированных акциях и митингах, подлежит блокировке в соцсетях — на них же легло бремя по ее выявлению. Соавтором инициативы, наравне с Александром Хинштейном, был депутат Госдумы Сергей Боярский.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарст.вах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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