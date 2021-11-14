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В Гатчинском парке приуныл земснаряд. Горизонтальное положение ему вернули, но работу он начнёт утром

Накренившийся земснаряд в Гатчине вернётся к работе

В пруду Гатчинского парка земснаряд, занимавшийся дноочисткой, завалился на бок и ушел под воду почти наполовину. Днем 14 ноября понадобились усилия пяти человек, чтобы вернуть судну штатное положение над ватерлинией.

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В ГМЗ «Гатчина» «Фонтанке» сообщили, что земснаряд «прилег» еще в четверг, 11 ноября. Очисткой Белого озера, Карпина пруда и речки Тёпленькой во Дворцовом парке по заказу ЛГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» занимается генподрядчик ООО «Инженерные сети и системы» («ИСС»). До декабря 2022 года ему предстоит извлечь из водоемов 190 тысяч кубометров донных отложений. Стоимость работ — 96 млн рублей.

Представитель генподрядчика в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» драматизировать ситуацию не стал. Объяснять, как так вышло, тоже. «Техника финская, к любым нештатным ситуациям готова, никаких разрывов и утечек топлива не было, — сказал «Фонтанке» представитель генподрядчика ООО «Инженерные сети и системы» Кадим Гороховский. — Почему накренился — не думаю, что я должен какие-то технические вопросы объяснять, он просто накренился, а сейчас уже стоит ровно. Завтра вернется к работе».

Как ранее сообщал портал 47News, общественная организация «Чистые реки России» направила на имя первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко обращение с просьбой взять на контроль ситуацию с очисткой водоёмов в парках Гатчины. Общественники считают, что календарный график работ сорван, а проект по дноочистке организован так, что его невозможно выполнить. Землесос Watermaster, который используется в проекте, по своим техническим характеристикам не может справиться с работами.

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Комментарии (3)

Zet
Оверкиль!
pila_grigoryeva
а соляра не пролилась часом в озеро
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