Сам ты полуграмотный: медсестры ответили профессору Чумакову на утку и клизму

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Все началось с цитаты сына выдающегося ученого и светила молекулярной биологии о том, что медики в ЕАО предпочли уволиться, когда их стали принуждать вакцинироваться от коронавируса. Он связал их решение с недостаточной квалификацией. «Я думаю, что эта ситуация говорит об очень низкой квалификации этих медиков. Средний медперсонал — это, честно говоря, люди полуграмотные. Они, конечно, знают какие-то общие приемы: как делать уколы, как горчичник ставить, утку сменить. Но они ведь не понимают, собственно, медицины, не знают, что это такое. Вакцина — это сложная вещь, она связана с иммунитетом. В изучении иммунитета мы сделали очень большой прогресс в последние годы, но этому углубленно не учат ни в медицинском институте, ни тем более на медсестринских курсах и в медучилищах», — сказал Чумаков.

Цитата стала спусковым крючком для флешмоба «#полуграмотнаяя». Медики стали размещать в социальных сетях посты о себе: рассказывать про образование, опыт работы, добавляя несколько слов о своих достижениях, чтобы все увидели, кто такие медицинские работники, имеющие среднее медицинское образование. Запустила флешмоб Ассоциация медицинских сестер России. «Прискорбно, что уважаемый академик допустил столь уничижительное высказывание о полуторамиллионной армии медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, лаборантов. Не менее прискорбно и то, что ни один корреспондент, журналист, выпускающий редактор многочисленных СМИ не посчитал целесообразным внимательно изучить текст публикации и задуматься, чем он может отозваться в сердцах тех самых медицинских сестер». Ассоциация медицинских сестер направила открытое обращение в адрес редакции и потребовала публичных извинений, отметив, что «оставляет за собой право подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации». «Это мы — медицинские сестры всегда на передовой, это мы трудимся уже почти 2 года в условиях пандемии, это мы проводим акции, конференции, мастер-классы. Работаем в качестве председателей, секретарей, экспертов на первичной аккредитации специалистов, это мы первые стали работать в личных кабинетах на портале НМО, это мы ведем школу здоровья для наших пациентов (наркозависимых), дав ей оптимистичное название «СТарт- клуб Выборг», это мы состоим в профессиональных сообществах и профсоюзах, это мы работаем в медицинских информационных системах», — написала Валентина Емельянова, главная медицинская сестра Выборгского межрайонного диспансера.

«Для меня некорректные высказывания о своих коллегах — критерий низкой квалификации специалиста. Я человек, и мне не стыдно чего-то не знать. Мне не сложно рассказать о регматогенной отслойке сетчатки (есть за мной такая болячка) своему кардиологу, гинекологу и терапевту. Специалист (ЛЮБОЙ!) не обязан знать все. Но должен знать, где и как искать информацию. Нам ещё надо очень многому учиться. И в первую очередь уважению друг к другу», — написала преподаватель медицинского колледжа СПбГУ Светлана Перцева.

«Для меня в этом материале несколько триггеров: так думает большая часть «старших» товарищей. Что ничего, кроме базовых уходовых навыков, мы не знаем, не умеем и делать не хотим. Что нам ничего не надо — ни профессионального роста, ни личного развития. Когда на врачебной конференции или в личном общении говоришь, что м/с, акушерка, фельдшер, лаборант — носитель экспертных знаний, умений и навыков, как минимум недоумение возникает на лицах. Эта позиция транслируется на широкую аудиторию. И наши пациенты, те, с которыми мы работаем большую продолжительность рабочего дня, перестают относиться к нам как к специалистам. Да, специалистам! Наша работа достойна уважения и признания. Образование. Так и хочется взять любой сестринский ФГОС и стукнуть что-нибудь. Минимальное сестринское образование на сегодня — 3 года, и включает большое количество клинических дисциплин! И это далеко не только про утку и клизму. Хотя в некоторой ситуации поставить клизму — искусство», — написала Юлия Агапова, акушерка, преподаватель, руководитель регионального отделения и специализированной секции РАМС.



Присоединились и другие медицинские учреждения и объединения.

«С сердечной болью коллектив отдела ДПО МК им. В.М. Бехтерева разделяет возмущение миллионов наших коллег, подвергшихся публичному оскорблению со стороны П.М. Чумакова. Дорогие наши, вы — сердце медицины, вы — непобедимая армия, в схватке с которой порой уступает даже смерть. Людей, ценящих ваш труд и уважающих вашу профессию, всегда будет неизмеримо больше, чем оторванных от реальной жизни учёных мужей, позволяющих себе судить о том, чего они не знают», — говорится в сообщении НМО и переподготовка в МК им. В.М. Бехтерева. «Сегодня наши специалисты работают на передовой в первичном здравоохранении, скорой медицинской помощи, в стационарах, ковидных госпиталях, диагностических отделениях, в родильных домах и перинатальных центрах, и именно от их профессионализма, милосердия зависит результат качества оказания медицинской помощи в любой медицинской организации! Конечно, в нашей работе есть много проблем и примеров как положительных, так и отрицательных, нам ещё надо очень многому учиться, и в первую очередь уважению друг к другу. Потому что мы работаем вместе и цель у нас одна — здоровье нашего пациента!» — написала Ассоциация специалистов сестринского дела.



«Доколе мы будем терпеть эти оскорбления в СМИ и принижение нашей профессии? Или мы так и будем молча слушать и молчать в тряпочку? В России на сегодняшний день 1 200 000!!!! специалистов со средним медицинским образованием, и это оскорбление всех нас! И ведь это посыл ко всему обществу в целом и, соответственно, общественное восприятие нашей профессии. Недоверие, обвинение в безграмотности, сравнение с младшей медсестрой, санитаркой и т.п.», — заявила Карельская региональная общественная организация. «Обесценивание образования, квалификации, опыта работы… При такой подаче информации в СМИ мы еще долго не добьёмся признания за специалистами сестринского звена наличия экспертных профессиональных компетенций. Давайте попытаемся развернуть общественное мнение вместе?!» — написало Санкт-Петербургское региональное отделение РАМС. Илья Казаков, «Фонтанка.ру» Справка Петр Чумаков всю свою жизнь посвятил молекулярной биологии и добился значимых результатов в борьбе с онкологией. Сейчас разрабатывает новые подходы к терапии рака. Также он заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН. Автор более 200 научных работ, 5 монографий, 19 авторских свидетельств и патентов. Выступает за принудительную вакцинацию. Петр Чумаков — сын выдающегося вирусолога Михаила Чумакова, который в свое время победил полиомиелит в стране и во всем мире.