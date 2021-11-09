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В Петербург возвращается «Надежда». Главный проходческий щит «Метростроя» собирается домой

«Метрострой Северной столицы» объявил запрос котировок на поставку в Петербург проходческого щита из Москвы. Это главный технический актив для строительства подземки в городе.

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Согласно опубликованной документации, максимальная стоимость контракта на погрузку, перевозку, разгрузку и обеспечение транспортировки деталей — 33 млн рублей. Привезти его надо по двум адресам: площадка на Туристской, откуда можно дальше прокладывать зеленую линию, и Управление механизации на Маршала Говорова. Справиться нужно к марту 2022 года.

В документации не упоминается ни марка щита, ни тем более его неформальное наименование «Надежда». Однако именно этот проходческий комплекс для двухпутных тоннелей до недавнего времени работал в Москве, а до этого — на фиолетовой и зеленой ветках в Петербурге. При этом в бюджете уже сейчас появились 7,1 млрд на закупку нового горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена. Это связано с планами правительства ускорить стагнирующую отрасль с помощью нового генподрядчика. Подробнее об этих планах — здесь.

В конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем Северной столицы» — как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в банкротстве.

Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит, в том числе, и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».

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Комментарии (1)

RUDZHIN
Пилите, Шура, пилите, они золотые.
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