В Петербург возвращается «Надежда». Главный проходческий щит «Метростроя» собирается домой

Согласно опубликованной документации, максимальная стоимость контракта на погрузку, перевозку, разгрузку и обеспечение транспортировки деталей — 33 млн рублей. Привезти его надо по двум адресам: площадка на Туристской, откуда можно дальше прокладывать зеленую линию, и Управление механизации на Маршала Говорова. Справиться нужно к марту 2022 года.



В документации не упоминается ни марка щита, ни тем более его неформальное наименование «Надежда». Однако именно этот проходческий комплекс для двухпутных тоннелей до недавнего времени работал в Москве, а до этого — на фиолетовой и зеленой ветках в Петербурге. При этом в бюджете уже сейчас появились 7,1 млрд на закупку нового горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена. Это связано с планами правительства ускорить стагнирующую отрасль с помощью нового генподрядчика. Подробнее об этих планах — здесь.

