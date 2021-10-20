Беглов добавил Петербургу 21 млрд рублей доходов. 7,1 млрд рублей из них потратят на строительство метро

Поправка губернатора увеличивает их еще на 20,6 млрд рублей. Расходы вырастут на 20,8 млрд рублей, а дефицит — на 0,2 млрд рублей.

На прошлой неделе Законодательное собрание одобрило в первом чтении внесенный губернатором проект закона. Согласно ему, доходы казны вырастут на 130 млрд рублей по сравнению с изначальным планом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению осенней корректировки бюджета на 2021 год, сообщает 20 октября пресс-служба городского правительства.

«С учетом всех изменений бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год будет иметь следующие характеристики: доходы — 803,1 млрд рублей, расходы — 806,9 млрд рублей, дефицит — 3,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.



Увеличение доходов станет возможным благодаря росту налоговых и неналоговых доходов (19,8 млрд рублей). Из них 14,6 млрд рублей — налог на прибыль, 3 млрд рублей — налог на доходы физических лиц. Из федерального бюджета дополнительно поступит 1 млрд рублей.



Их направят на развитие города. В частности, на приобретение горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена — 7,1 млрд рублей. Резервный фонд правительства Петербурга предложено увеличить на 7 млрд рублей.



На досрочное погашение займов, ранее привлечённых ГУП «Пассажиравтотранс» на приобретение подвижного состава, предлагается выделить 3,3 млрд рублей. На софинансирование территориальной программы ОМС, в том числе на лечение больных коронавирусом, предлагается направить 3 млрд рублей.



По Адресной инвестиционной программе дополнительные ассигнования выделены комитету по развитию транспортной инфраструктуры на строительство Витебской развязки — 3 млрд рублей, строительство объектов метрополитена — 2 млрд рублей.

