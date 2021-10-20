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Беглов добавил Петербургу 21 млрд рублей доходов. 7,1 млрд рублей из них потратят на строительство метро

Доходы бюджета Петербурга увеличат на 151 млрд рублей

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Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению осенней корректировки бюджета на 2021 год, сообщает 20 октября пресс-служба городского правительства.

На прошлой неделе Законодательное собрание одобрило в первом чтении внесенный губернатором проект закона. Согласно ему, доходы казны вырастут на 130 млрд рублей по сравнению с изначальным планом.

Поправка губернатора увеличивает их еще на 20,6 млрд рублей. Расходы вырастут на 20,8 млрд рублей, а дефицит — на 0,2 млрд рублей.

«С учетом всех изменений бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год будет иметь следующие характеристики: доходы — 803,1 млрд рублей, расходы — 806,9 млрд рублей, дефицит — 3,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Увеличение доходов станет возможным благодаря росту налоговых и неналоговых доходов (19,8 млрд рублей). Из них 14,6 млрд рублей — налог на прибыль, 3 млрд рублей — налог на доходы физических лиц. Из федерального бюджета дополнительно поступит 1 млрд рублей.

Их направят на развитие города. В частности, на приобретение горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена — 7,1 млрд рублей. Резервный фонд правительства Петербурга предложено увеличить на 7 млрд рублей.

На досрочное погашение займов, ранее привлечённых ГУП «Пассажиравтотранс» на приобретение подвижного состава, предлагается выделить 3,3 млрд рублей. На софинансирование территориальной программы ОМС, в том числе на лечение больных коронавирусом, предлагается направить 3 млрд рублей.

По Адресной инвестиционной программе дополнительные ассигнования выделены комитету по развитию транспортной инфраструктуры на строительство Витебской развязки — 3 млрд рублей, строительство объектов метрополитена — 2 млрд рублей.

Комитету имущественных отношений — 3,7 млрд рублей на продолжение проекта «ИТМО Хайпарк» и на строительство инновационного центра и инженерную подготовку территории ОЭЗ «Новоорловская».

При этом кроме увеличения расходов были и уменьшения. К примеру, неисполненные средства внутри АИП перебрасывались с одних программ на другие.

За счет уменьшения объемов заемных средств в 2020 году сокращаются расходы на обслуживание долга в сумме 2,4 млрд рублей.

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