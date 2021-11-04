Чем заняться 4–7 ноября: «Ночь искусств» онлайн, мировое шоу Slipknot, джаз и прогулки для одиночек

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Культурная жизнь Петербурга переместилась в онлайн-пространство. В гиде по первым выходным ноября — ссылки на сайты с кино и трансляции концертов, а ещё новости из музеев и театров по всему городу.

Актуальное

«Ночь искусств» занимает эфир

4 ноября, 0+



Автор: Оркестр Метелица / YouTube

Фестиваль «Ночь искусств» в этом году вновь проходит в смешанном формате. Это значит, что «посетить» онлайн получится не только петербургские музеи, но и выставочные залы в других городах. Например, Московский планетарий в 18:00 показывает в сети лекцию о том, как учёные узнают возраст звёзд и галактик, а Галерея имени Ильи Глазунова в столице в 20:00 запускает трансляцию видеоэкскурсии по главным залам. Петербургский ТЮЗ имени Брянцева на 19:00 запланировал показ спектакля «Доходное место». Полное расписание событий и ссылки на просмотр выложены на сайте «Культура.рф».



Slipknot погремит в Интернете

6 ноября, 4:00, 18+



Автор: Slipknot / YouTube

Американская метал-группа Slipknot в Лос-Анджелесе даёт одно из самых масштабных шоу в своей истории и выходит в онлайн. Пересматривать лучшие моменты, включив запись, фанаты смогут в сети до 8 ноября. По данным издания NME, для шоу металлисты подготовили несколько «убойных сюрпризов». Доступ по билетам.

В музее — жизни врачей из ГУЛАГа

До 28 ноября, 18+



автор фото Мария Лащева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Музее политической истории заработала выставка «Единственный защитник заключенного…» о судьбах врачей — узников ГУЛАГа, которые спасали попавших в лагеря. Собрать и через предметы и документы в деталях «выписать» истории 12 основных героев экспозиции кураторам во многом удалось благодаря случайности: в 2017 году доктор исторических наук Юлия Кантор встретила сына лагерного врача Андрея Пантюхова. Того самого, о котором в своих рассказах и повестях часто писал Варлам Шаламов, признавая, что этому человеку он обязан жизнью. Пантюхов-младший позволил учёным работать с коллекцией семейных реликвий — так и началась работа.



Не выходя из дома

Малые языки и народы — в сети

4 октября, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







День народного единства можно посвятить максимально комфортным путешествиям по России. При этом даже ехать никуда не придётся: видео из тайги, отдалённых городов и деревень появятся прямо на экране телефона или компьютера, стоит только подключиться к трансляции Фестиваля национальных литератур. На повестке — разговоры о малых языках и издании книг и прессы на них, а ещё рэп на карельском. Трансляция также доступна в группе петербургского комитета по культуре во «ВКонтакте».

На «Петроджазе» играют для всех

До 7 ноября, с 17:00 до 22:00, 0+



Фото: фестиваль «Петроджаз» / vk.com Поделиться Поделиться







Обычно проходящий летом и на свежем воздухе фестиваль «Петроджаз» сместился в этот раз на осень и в онлайн. В этом году российские музыканты будут играть со сцены концертного зала «Эпицентр», а по сети к ним подключатся коллеги из США, Чехии, Дании, Швейцарии, Латвии, Франции и Армении. Слушать и смотреть можно, включив трансляцию в любой из дней проведения праздника.

Импровизации с классикой — до понедельника



До 7 ноября, 20:00, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Ну а в FC Jazz Club все выходные проходит «Фестиваль фортепианного джаза». Трансляции будут доступны на YouTube-канале клуба. В четверг для публики сыграют пианист Андрей Разин и трубач Вячеслав Гайворонский, в пятницу их место займут композиторы и импровизаторы Евгений Пономарев и Илья Щеклеин. На завершающий день запланированы выступления худрука фестиваля Андрея Кондакова, контрабасиста Владимира Волкова и барабанщика Гария Багдасарьяна.

История Израиля — со всех сторон

7 ноября, с 11:00 до 18:00, 12+

В сеть «переехал» и День еврейских знаний: в воскресенье в социальных сетях фестиваля будут проходить экскурсии по синагогам Казани и Иркутска. Запланированы и лекции. Среди тем — «Земля и люди Израиля на денежных знаках», «Еврейские мотивы в кинематографе Вуди Аллена» и, например, «Шостакович: полифония, монументальность, нежность». Последняя выбрана не просто так. Симфонию № 13 си-бемоль минор композитор написал по стихам Евгения Евтушенко, в частности по его поэме «Бабий Яр» о геноциде. Участие в Дне знаний бесплатное, но нужна регистрация.



Книги года можно скачать

До 31 ноября

Литературная премия «Большая книга» на месяц выложила в доступ работы потенциальных лауреатов. В финал в этом году вышли «Сад» Марины Степновой, «Оправдание острова» Евгения Водолазкина, «Риф» Алексея Поляринова, «Филэллин» Леонида Юзефовича, «Кока» Михаила Гиголашвили, «Сады Виверны» Юрия Буйды, «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах» Дмитрия Бавильского, «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, «Архив Шульца» Владимира Паперного. Также среди потенциальных победителей — Майя Кучерская и её «Лесков. Прозеванный гений», Оксана Васякина с «Раной» и Андрей Дмитриев, написавший «Этот Берег». Все книги бесплатны, главное — ввести нужный пароль-промокод. Автор «Калечины-малечины» выходит на связь

5 ноября, 18+



«Калечина-малечина» Евгении Некрасовой была одним из самых обсуждаемых произведений 2018 года. Фантазийная работа о маленькой девочке и кикиморе в абсолютно типичном российском городе дошла до финала сразу нескольких престижных литературных премий: «Нацбеста», «НОСа», «Большой книги». Последняя работа писательницы — сборник «Домовая любовь» посвящён «художественному исследованию» российской семьи, одиночества и существующих установок. В пятницу Некрасова ответит на все вопросы аудитории в Stories на Instagram-странице издания «Прочтение» о современной литературе. Задать их лучше под постом в ленте.



Серьёзные мультфильмы — на фестивале

С 4 до 6 ноября, 18+



Фото: с сайта multfest.online Поделиться Поделиться







Небанальный вариант того, где посмотреть кино, пока в городе не работают кинотеатры — сайт Международного фестиваля мультфильмов. Формально он идёт весь месяц, но часть работ конкурсантов доступна только на этой неделе. Так случилось с программой №3 международного конкурса. Девять картин аниматоров из США, Великобритании, Германии, Канады, Португалии, Японии и других стран — всего 75 минут совокупного хронометража. Темы при этом самые разные: сотворение мира, будни в психиатрической клинике, потеря ребёнка на раннем сроке и сложности в отношениях с родными, которые оставляют после себя «пустое место». Подробности и информация обо всех фильмах фестиваля выложена на сайте. Доступ платный.

Выйти на улицу

Довлатов «родился» под мостом Бетанкура

В любой день, 0+

Если все же решите прогуляться по городу, то можно отправиться к мосту Бетанкура. Художники Стас Багс и Миша Верт на этой неделе закончили большое граффити с изображением Сергея Довлатова. Работу над ним в местном скейт-парке они начали ещё в начале осени, на фестивале «День Д» ко дню рождения писателя.

Новая экотропа доступна для всех

В любой день, 0+



Фото: комитет по благоустройству Петербурга Поделиться Поделиться







В Приморском районе заработала новая экотропа: дорожка идёт вдоль набережной реки Глухарки. По пути встречаются скамейки-качели и площадки для занятий спортом. Людей там пока не много.

В режиме COVID-free

Товарищ Бродского сравнит эпохи

4 ноября, 19:00, 16+

В «Полутора комнатах» в четверг выступит эссеист и друг Иосифа Бродского Томас Венцлова. Именно ему поэт посвятил свой «Литовский ноктюрн». В музее Венцлова представит свою книгу «Точка притяжения»: воспоминания о литературной жизни XX века. Литовец лично знал Анну Ахматову, Бориса Пастернака и Чеслава Милоша, а с Бродским близко общался в Америке. За Мольера взялись в «Ленсовета»

4 и 5 ноября, 18:00, 16+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В Театре им. Ленсовета премьера: Роман Кочержевский, известный по «Утиной охоте», поставил пьесу «Тартюф» по Мольеру. Главного героя, который втирается в доверие к хозяину одного из зданий Парижа, сыграет Олег Фёдоров, роль домовладельца — у Александра Новикова.

Марию Кюри покажут в спектакле

6 и 7 ноября, 20:00, 16+

Одной новинкой в Ленсовета не ограничились. Чтобы в своей пьесе «В лучах» о Марии Кюри показать живого человека, современный польский драматург Артур Палыга взял за основу её дневники и письма. На работу обратил внимание режиссёр Анджей Бубень и поставил на Малой сцене спектакль. Персонаж перед зрителями будет всего один — сама Кюри, а актрис — две. По задумке друг друга сменяют Лаура Пицхелаури, известная как одна из главных артисток Юрия Бутусова, и выпускница Мастерской Николая Коляды в Екатеринбургском государственном театральном институте Валентина Сизоненко.

«Сериал» по Прусту продолжили в БДТ

5 и 6 ноября, 19:00, 16+



Виктор Бугаков и Сергей Стукалов Фото: Людмила Бурченкова / предоставлено театром Поделиться Поделиться







Вторая часть театрального сериала по «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста — «Сюжет(ы)» режиссера Дениса Хусниярова выходит в БДТ на этих выходных. По словам постановщика, если в первой истории, «Свер[ш/ж]ение романа», зритель «как будто осматривает «здание собора» (то есть произведения-первоисточника. — Прим. ред.) снаружи, то во второй — заходит внутрь» и натыкается на «любовь в разных обличиях и измерениях». Сюжет новой постановки завязан на трёх главных романтических историях в жизни героя. Марселей играют несколько актёров: Иван Кандинов, Виктор Бугаков, Сергей Стукалов, одну из девушек, Жильберту, исполнит Ольга Ванькова, известная по роли Суок в «Трёх толстяках». Премьеру покажут в Каменноостровском театре. «Классики» ждать не стоит. Например, в прошлой части герои играли в большой теннис и перекидывались репликами.

«Портфолио» представят по-новому

5 и 6 ноября, 20:00, 16+



«Театральное ревю с элементами документального кино» — так в «Ленинград Центре» описывают шоу «Портфолио». Со сцены молодые артисты, работающие в самых разных жанрах, поделятся историями о том, как они попали в профессию и что чувствуют, репетируя номера и выходя к зрителям. Шоу уже знакомо горожанам, но нынешняя постановка — его обновлённый вариант. На первый план выходят актёры, присоединившиеся к труппе в 2020 году. Одну из ведущих ролей исполняет лауреат «Золотой маски», звезда «Содержанок» Дарья Мороз. В «Портфолио» она предстанет в самых разных ипостасях, превращаясь из кастинг-режиссера то в танцовщицу Жозефину Бейкер, то в Марлен Дитрих.

«Спартак» — специально детям

7 ноября, 13:00, 6+



Фото: скриншот с сайта mikhailovsky.ru Поделиться Поделиться







В последний день школьных каникул в Михайловском театре пройдет показ балета Арама Хачатуряна «Спартак» в «детской», адаптированной версии. Хореограф Георгий Ковтун убрал некоторые сцены и сократил общую продолжительность постановки, но при этом оставил бои и цирковые трюки. Действие получилось динамичным. Другие варианты того, чем на уходящей неделе заняться с детьми в городе, смотрите в специальном гиде «Фонтанки».

Герои картин успокоят цветом

До 28 ноября, 12+

Галерею «Дизайн-клаб» на базе «Артмузы» заполонили путешественническими мотивами. Художница Маша Пряничникова открыла там выставку иллюстраций «Линия и пятно» — на каждой изображены человечки, которые попадают то в горы, то в поля, пытаются подружиться с животными и мечтательно осматривают пейзажи вокруг. Итог по-летнему ярок.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

