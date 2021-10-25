Куда пойти с ребенком на осенних каникулах: 16 идей от оперы до музея

Фото: karlssonhaus.ru Поделиться Поделиться







С 25 октября по 7 ноября продлятся осенние каникулы у школьников. «Фонтанка» подготовила подборку детских мероприятий, которые пройдут в эти даты в учреждениях культуры Петербурга. Юные зрители смогут посетить детскую оперу, балет, спектакли, мюзиклы и отправиться на музейный квест. Им, в отличие от взрослых, QR—коды не требуются (но нужен подтверждающий возраст документ).

Опера и балет

7 ноября в 13:00 в Михайловском театре пройдет показ адаптированной для детей версии балета Арама Хачатуряна «Спартак». Хореограф Георгий Ковтун сделал ряд купюр, сократил длительность действия. Но самые зрелищные моменты — бои, цирковые трюки, выход живой тигрицы — остаются украшением постановки. Спектакль будет интересен и детям, и подросткам. 6+

Фото: Скриншот /mikhailovsky.ru Поделиться Поделиться







31 октября в 12:00 в Концертном зале Мариинского театра для детей состоится театрализованный концерт «Восточные сказки: Шехеразада». Это один из концертов «сказочной» серии мариинского репертуара. Оркестр сыграет симфоническую сюиту Николая Римского-Корсакова «Шехеразада», а сама восточная сказочница зачитает на сцене фрагменты «Тысячи и одной ночи». Также дети получат урок инструментоведения — их познакомят с фаготом, флейтой-пикколо, ударными инструментами. На сцену пригласят цирковых артистов, они развлекут детей пластическими номерами. 6+ Спектакли

28 октября (в 12:00 и 16:00) и 3 ноября (в 12:00 и 17:00) ТЮЗ им. А.А. Брянцева покажет постановку «Лев, колдунья и платяной шкаф» по книге серии Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии». Литературная основа произведения автобиографична: в 1940 году, во время войны, английских детей эвакуировали из крупных городов в сельскую местность. По сюжету четверо детей — Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси — живут в эвакуации у друга семьи, профессора Дигори Керка. Как-то раз, играя в прятки, они находят в старом шкафу дверь, ведущую в загадочную и волшебную страну Нарнию. Спектакль поставил Иван Орлов, выпускник мастерской Хейфеца в РАТИ-ГИТИС. Главную роль играет заслуженный артист России Сергей Шелгунов. 10+

Автор: ТЮЗ им. А.А. Брянцева/youtube.com

В полдень 27, 30 октября и 3 ноября в «Балтийском доме» пройдут показы спектаклей Ксении Никитиной по роману-сказке Николая Носова «Путешествие Незнайки и его друзей». Эта постановка — победитель XXVIII фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям». Яркий, озорной и музыкальный спектакль о путешествии Незнайки, художника Тюбика, инженера Винтика, доктора Пилюлькина и композитора Гусли для маленьких и больших зрителей, которые всегда готовы к фантастическим приключениям. 6+

27, 31 октября и 1, 4, 5, 6, 7 ноября в 12:00 и 14:30 в театре KARLSSON HAUS пройдет спектакль «Вероятно, чаепитие состоится» — постановка Алексея Шишова по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Этот спектакль — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». Создатели постановки расскажут историю путешествия девочки Алисы по шахматной доске, иногда она перекликается с книгами Кэрролла, а иногда является плодом воображения авторов, как, к примеру, временная петля в сцене с бесконечным чаепитием. 0+

Фото: karlssonhaus.ru Поделиться Поделиться







27 октября в 12:00 в Государственной филармонии для детей и молодёжи пройдет показ спектакля-песочной анимации «Сказка о рыбаке и рыбке». Это постановка Никиты Шмитько по мотивам пушкинских сказок. В представлении объединяются импровизация на трех песочных столах художницы Евы Сосниной, игра актеров, фантазийные декорации, а также музыка Лядова и Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Филармонии. 6+ 30 октября в 13:00 в театре «Мастерская» покажут постановку Екатерины Гороховской «Бременские музыканты» — музыкальное приключение для детей и взрослых в одном действии по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма. Это спектакль о любви, дружбе и искусстве, которое, как известно, всегда побеждает. Зрителей ждёт яркое интерактивное зрелище с музыкой, песнями и танцами. 6+

Фото: Дарья Пичугина/vteatrekozlov.net Поделиться Поделиться







31 октября и 6 ноября Большой театр кукол представит детям спектакль «Прогулка с Винни-Пухом», фантазии по мотивам сказочной повести Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» в пересказе с английского Бориса Заходера. Спектакль-сказка посвящен волшебной стране детства и людям, не потерявшим способность фантазировать. Знакомый сюжет в постановке одного из главных сказочников Петербурга, главного режиссера БТК Руслана Кудашова, откроет портал в мир воображения: главные герои на глазах у зрителя волшебным образом уменьшатся и отправятся в путешествие в мир игрушек. 6+



Мюзиклы и музыкальные спектакли

В полдень 27 октября и 3 ноября в театре «Зазеркалье» детям покажут мюзикл «Забытый день рождения» молодого композитора Анастасии Беспаловой. Постановка подготовлена по сказкам английского детского писателя Дональда Биссета, текст песен написал Евгений Фридман. Известно, что Биссет писал чудаковатые сказки, не всегда понятные взрослым. Его персонажи разнообразны и непредсказуемы: это поезда, вокзалы, полиция, корова, улитка, тигрёнок, вреднюги, королева и многие другие. В спектакле детям предстоит взаимодействие с театральной реальностью: покормить воображаемым сеном воображаемых зверей, совершить путешествие на луну, поплавать по реке варенья. 0+



Фото: zazerkal.spb.ru Поделиться Поделиться







В полдень 30 октября и 4 ноября в Мюзик-Холле дети посмотрят музыкальный спектакль для детей «Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги» по мотивам сказки Отфрида Пройслера «Маленькая колдунья». Старая сказка о приключениях маленькой колдуньи и ее друга, мудрого наставника Ворона, обретает оригинальное воплощение в жанре музыкального спектакля. Зрители попытаются ответить на главный вопрос: можно ли стать хорошей ведьмой, оставшись хорошим человеком. Со сцены прозвучат мелодии мировых хитов от музыкального руководителя постановки Фабио Мастранджело. 6+



7 ноября в 13:00 и 16:00 в Учебном театре на Моховой пройдет показ детского спектакля в стиле рок-н-ролл «Наш Незнайка» по мотивам произведений Николая Носова. Это премьера осени в постановке Максима Михайлова. «Наш Незнайка» — музыкальный спектакль с элементами акробатики о том, как Знайка и семеро его друзей отправились на поиски приключений на воздушном шаре. В спектакле играет живой оркестр. 6+

Автор: UTEATR/youtube.com

Цирковые представления

В 18:00 27–29 октября в Цирке на Фонтанке представят программу «Клоун», посвященную 100-летию Юрия Никулина. Бенгальские тигры, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры и, конечно, клоуны выйдут на цирковую арену. В постановке примет участие именитый воздушный гимнаст на ремнях с мячом Антон Михеев. 0+



Музеи

В дни каникул в городе проходит фестиваль «Детские дни» — масштабный проект, объединяющий городские музеи. Горожане с детьми могут принять участие в игре-путешествии «1, 2, 3, 4, 5 — Я ИДУ ИСКАТЬ!». Специально для них разработаны 12 маршрутов — по музею Зощенко, Зоологическому музею, Шереметевскому дворцу, Музею истории религий и другим, а также мастер-классы и квесты. На сайте фестиваля можно скачать маршрутные листы и выбрать музей по возрасту и интересам ребенка.



Мастер-класс

30 октября в 13:00 в Восточном павильоне Михайловского замка пройдет мастер-класс от Русского музея «Корабль Петербурга». Участники познакомятся с гравюрами замечательного художника XVII века А.Ф. Зубова, который посвятил кораблям множество работ, и смогут создать свой корабль с помощью маркера и бумаги. 7+

Мультфильмы В 19:00 26 октября Открытая киностудия «ЛенДок» приглашает зрителей на кинопоказ французской мелодрамы «Маленькая мама» — проникновенный фильм с путешествием во времени от режиссера «Портрета девушки в огне» Селин Сьямма. Восьмилетняя Нелли вместе с родителями приезжает в загородный дом и в лесу встречает свою ровесницу. Ее зовут Марион — так же, как маму главной героини. 6+

Автор: RWV Films/youtube.com

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»