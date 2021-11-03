Стихи на вепсском, карельский рэп: фестиваль «НацЛитФест» покажет страну онлайн

Этой осенью молодые исследователи-документалисты поехали в экспедиции в Карелию, Республику Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманскую и Ленинградскую области, чтобы встретиться с носителями разных языков и снять о них материалы. Уже 4 ноября писатели, поэты, блогеры, журналисты и активисты, имеющие дело с малыми народами и их культурами, станут гостями и экспертами Фестиваля национальных литератур народов России (6+).

Если бы не коронавирус, поговорить с участниками получилось бы вживую, но из-за новых ограничений все события всё же пройдут в Сети. В День народного единства на сайте стартует четырёхчасовой «эфир-путешествие».

Прозвучит поэзия на вепсском, песни на саамском и карельский рэп. Журналисты газеты Karjalan Sanomat разъяснят, зачем и как они пишут новости на финском языке, а одним из гостей трансляции станет поэтесса Инга Артеева, сочинившая текст гимна Ненецкого автономного округа.



Присоединиться к эфиру и задать вопросы лингвистами и носителям языков можно на сайте. Участие бесплатное.

