Премьера в Театре им. Ленсовета: «Тартюф»

Поработав с русской классической литературой («Мертвые души») и советской классической драматургией («Утиная охоа»), режиссер Роман Кочержевский переключился на французскую драматургию и для новой работы выбрал одну из самых сложных пьес мирового репертуара — мольеровского «Тартюфа». Заглавный герой появляется на сцене только в третьем акте, а до этого все о нем только и говорят.



В этой постановке Кочержевский работает как со своей уже сложившейся актерской командой — Александром Новиковым (Оргон), Олегом Федоровым (Тартюф), Ильей Делей (Дамис), Риммой Саркисян (Дорина), Александром Крымовым (Клеант, Валер), Викторией Волоховой (Марианна), так и с новыми артистами — Дианой Милютиной (Эльмира) и Ольгой Муравицкой (Пернель). Сценографию придумывает его постоянный соавтор Сергей Илларионов, музыкальную партитуру пишет Федор Пшеничный.

