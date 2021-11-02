Премьера в Театре им. Ленсовета: «Тартюф»

3, 4 и 5 ноября на Большой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Тартюф».
Поработав с русской классической литературой («Мертвые души») и советской классической драматургией («Утиная охоа»), режиссер Роман Кочержевский переключился на французскую драматургию и для новой работы выбрал одну из самых сложных пьес мирового репертуара — мольеровского «Тартюфа». Заглавный герой появляется на сцене только в третьем акте, а до этого все о нем только и говорят.
В этой постановке Кочержевский работает как со своей уже сложившейся актерской командой — Александром Новиковым (Оргон), Олегом Федоровым (Тартюф), Ильей Делей (Дамис), Риммой Саркисян (Дорина), Александром Крымовым (Клеант, Валер), Викторией Волоховой (Марианна), так и с новыми артистами — Дианой Милютиной (Эльмира) и Ольгой Муравицкой (Пернель). Сценографию придумывает его постоянный соавтор Сергей Илларионов, музыкальную партитуру пишет Федор Пшеничный.
«Самая большая трудность и проблема заключаются в том, что Мольер, согласно истории театра, — комедиограф. Мне же всегда казалось, что мольеровские Оргоны, Арганы, Журдены, Гарпагоны, то есть все главные герои его текстов, — трагические фигуры. Для меня пьеса «Тартюф» — о колоссальном наказании за иллюзии моего героя Оргона, отца семейства, в которое вторгся Тартюф. Он возникает в этом доме как отчаянная попытка Оргона разобраться со своей жизнью. Оргон приводит этого человека на место какой-то пустоты в надежде, что он не столько заполнит её, сколько прояснит ситуацию. Вскроет её. Отчаяние Оргона и есть та самая почва, на которой вырастает необходимость и возможность привода в дом чужака. Тартюф попадает в неблагополучный дом, в этом всё дело», — рассказывает о будущей премьере актер Александр Новиков.
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева