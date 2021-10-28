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На набережной реки Глухарки открыли экотропу за 90 млн рублей

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В Приморском районе Петербурга на Шуваловском проспекте открыли новую экотропу. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Новое общественное пространство появилось на набережной реки Глухарки, где теперь можно прогуляться над водой. Для отдыха там размещены скамейки-качели и беседка-навес, созданы игровые площадки и места для занятий спортом.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Территорию преобразовали с помощью природных материалов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере были сохранены растущие там березы и посажены новые деревья — плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень.

Контракт на благоустройство территории стоимостью 90 млн рублей был заключен в конце июля. Полностью работы должны быть завершены до конца года. Там предстоит еще обустроить освещение. Всего в рамках проекта в этом году планируется создать 43 общественных пространства.

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Комментарии (21)

265856848
зимой снегом завалит-а к весне талыми водами смоет))
266191188
Отличная территория для прогулок и отдыха. Местные уже уже активно пользуются.
А вот некоторые бездельники, что ни построй, всё равно ныть и гундеть будут.
Danik
Карта! Где это?
Конкурс: А ну ка найди!
90 млнов что-то видать небольшие деньги.
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