На набережной реки Глухарки открыли экотропу за 90 млн рублей

В Приморском районе Петербурга на Шуваловском проспекте открыли новую экотропу. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
Новое общественное пространство появилось на набережной реки Глухарки, где теперь можно прогуляться над водой. Для отдыха там размещены скамейки-качели и беседка-навес, созданы игровые площадки и места для занятий спортом.
Территорию преобразовали с помощью природных материалов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере были сохранены растущие там березы и посажены новые деревья — плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень.
Контракт на благоустройство территории стоимостью 90 млн рублей был заключен в конце июля. Полностью работы должны быть завершены до конца года. Там предстоит еще обустроить освещение. Всего в рамках проекта в этом году планируется создать 43 общественных пространства.