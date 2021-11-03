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Фестиваль фортепианного джаза пройдет онлайн

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Культурная жизнь Петербурга продолжает утекать в интернет-пространство. С 3 до 7 ноября в FC Jazz Club пройдет «Фестиваль фортепианного джаза» — все желающие смогут присоединиться к трансляции на канале клуба на YouTube. Начало концертов — в 20:00.

Фото: предоставлено организаторами
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Фестиваль откроет трио Михаила Марышева. 3 ноября пианист выступит с контрабасистом Николаем Затолочным и барабанщиком Артемом Тиклюком. Музыканты исполнят как собственные композиции, так и темы современных джазовых композиторов.

4 ноября на сцену выйдет московский пианист и композитор Андрей Разин. Сначала музыкант выступит сольно, а затем — в дуэте с петербургским композитором и трубачом Вячеславом Гайворонским.

Вечером 5 ноября слушателей ждет концерт с участием Евгения Пономарева и Ильи Щеклеина — композиторов и импровизаторов, которые, по словам организаторов, представят изысканность петербургского прогрессивного джаза.

6 ноября все желающие смогут услышать гостя из Москвы пианиста Владимира Нестеренко. Музыкант является лауреатом многочисленных джазовых конкурсов, превосходно владеет флейтой, а также часто выступает со своим органным трио — но в этот раз трио будет фортепианным. Нестеренко исполнит композиции собственного сочинения, а также классические джазовые произведения.

А закроет фестиваль 7 ноября выступление художественного руководителя мероприятия Андрея Кондакова. Состав его трио поистине звездный: знакомый многим контрабасист Владимир Волков и барабанщик Гария Багдасарьян. В своем творчестве трио Кондракова переплетают элементы неоклассической и рок-музыки, так что будет крайне интересно это услышать.

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Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организаторами

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