На сцене Каменноостровского театра представят вторую часть театрального сериала по Прусту

5 и 6 ноября на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) — спустя год после премьеры первой части — представят вторую часть театрального сериала по роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени: Сюжет(ы)».
На этот раз режиссер Денис Хуснияров вместе с драматургом Асей Волошиной показывают фрагменты жизни Марселя крупным планом. Первая часть была построена весьма прихотливо: на сцене одновременно могли находиться несколько сущностей героя — автор, рассказчик, персонаж, а также его мама, бабушка и возлюбленная. Сиквел устроен не так изощренно, но три мужских и три женских персонажа в спектакле останутся. Главный герой теперь предстанет в трех возрастах: неопытный юноша, светский молодой человек и уже познавший жизнь, уставший от страданий мужчина, находящийся в эпицентре своей последней любви.
«Перед нами дневник жизни, последние страницы которого давно исписаны, но самого главного вместить не смогли. Сложность нашего рассказа заключается в невозможности все это рассказать. Потому что как рассказать саму любовь? Наверное, никак. А вообще, всего этого нет. И не будет», — комментирует будущую премьеру режиссер Денис Хуснияров.
Роли играют: Карина Разумовская, Ольга Ванькова, Мария Сандлер, Виктор Бугаков, Сергей Стукалов, Иван Кандинов.
Театральный сериал «В поисках утраченного времени» выходит в рамках экспериментального проекта «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева