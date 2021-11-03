Фестиваль «Петроджаз» объединит музыкантов из разных стран, но пройдет онлайн

Вот уже в семнадцатый раз в Петербурге пройдет фестиваль джаза «Петроджаз». Увы, как и в прошлом году, мероприятие состоится в онлайн-формате. С 5 по 7 ноября с 17:00 до 22:00 часов всех поклонников жанра будут ждать у телевизоров или мониторов.

«Петроджаз» недаром носит звание фестиваля международного масштаба — в этом году ожидается участие музыкантов из США, Чехии, Дании, Швейцарии, Латвии, Франции, Армении и, конечно же, из Санкт-Петербурга. Заморские гости в Северную столицу не приедут, будут играть удаленно, а вот местные джазмены поднимутся на сцену концертного зала «Эпицентр».

В лайнапе: датская группа Jordans Drive, которую характеризуют как «супер-пупер-банду музыкальных гангстеров», коллектив из США Mary Lee’s Corvette, исполняющий песни Боба Дилана, латвийский квинтет FunCOOLio, особенностью которого можно назвать «танцевабельность» — как отмечают организаторы, на концертах этой группы невозможно не двигаться, и другие.



Отечественный джаз на фестивале представят петербургский пианист и композитор Павел Канторов (он выступит в составе своего трио), мультинструменталист Евгений Ламба, экспериментальная дарк-джаз-группа Low Kick Collective, которая знакома зрителям фестивалей «БОЛЬ» и Moscow Music Week, а также Егор Токарев и его объединение музыкантов All Colors of Jazz, которые играют музыку разных стилей.



Все подробности об участниках и порядке трансляций фестиваля «Петроджаз» можно узнать на официальных ресурсах мероприятия.



0+



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

