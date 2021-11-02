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В Москве задерживают рейсы, в том числе из Пулково. Взлёт в плотном тумане сняли на видео из кабины

Самолёты Петербург — Москва задерживают

В столице уже несколько часов наблюдается сильный туман.

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По данным «Яндекс.Расписания», задержаны десятки авиарейсов, некоторые отменены. На табло вылета петербургского аэропорта Пулково утром 2 ноября — пять отложенных рейсов в Москву, ещё на один в 8:30 идёт посадка.

Проблемы начались с позднего вечера. В соцсетях набирает популярность видео, снятое пилотами из кабины самолёта в Шереметьево.

О тумане с видимостью 200–700 метров москвичей предупреждали в МЧС. Ожидалось, что он сохранится до 10 часов утра 2 ноября. Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана, передаёт «Москва 24».

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Комментарии (3)

hal9000
В Моркве столько народа что даже погода против ...все туда прутся...работы потомуЧто нет в регионах..нужно в срочном порядке создавать рабочие места в регионах..хватит уже Москву насиловать своим присутствием в ней..
Дмитрий_1111
Отличники дистанционного обучения не умеют и боятся летать во всепогодных аэропортах.
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