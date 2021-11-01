Москву до утра накрыло сильным туманом

Густой туман опустился на Москву вечером 1 ноября. В МЧС предупредили, что он продержится до утра вторника.
Аууу, ёжики, у кого такой же туман, мааааасквичи))? pic.twitter.com/8WOYVb6cMs— ZLusy (@LyudmilaMsk) November 1, 2021
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», — говорится в сообщении ведомства.
у нас такой сильный туман- очень странные ощущения, хочется очки протереть pic.twitter.com/YkM3L164mx— brat billy (@KaplanAvenger) November 1, 2021
Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам выбирать одежду со светоотражающими элементами.
Туман на Мск опустился.— НахаLove❤ (@mnogodene) November 1, 2021
Гуляем как два ёжика в тумане. pic.twitter.com/TKbmUidc1Q
Москва за окном выглядит восхитительно. Айфон ещё улавливает какой-то свет и подкрашивает кадр, но не через объектив это выглядит, как тотальный блэкаут. Впервые вижу такой густой туман. pic.twitter.com/iH8pJNFkod— Игнис (@IgnisSannat) November 1, 2021