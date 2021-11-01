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Москву до утра накрыло сильным туманом

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Фото: скриншот видео / YouTube
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Густой туман опустился на Москву вечером 1 ноября. В МЧС предупредили, что он продержится до утра вторника.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам выбирать одежду со светоотражающими элементами.

Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (1)

Alex000
Во, вот это уже да, норм туман, в таком ехать действительно тяжеловато.
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