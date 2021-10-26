«Вот тогда у меня случились галлюцинации». Ирина Грачёва из Петербурга готовится к сложнейшей в мире парусной регате

«Фонтанка.ру»

Mini-Transat 2021 — одна из самых сложных и престижных гонок в мире. Все экипажи состоят из одного человека. Чтобы стать ее участником, нужно преодолеть несколько квалификаций в течение двух лет. В начале октября завершился первый этап Mini-Transat 2021 по итогам которого Грачева идет в числе лидеров, занимая четвертое место. В ожидании второго этапа, который стартует 29 октября, она вместе с почти сотней других участников сейчас находится в испанском порту Санта-Круз де ла Пальма на Канарских островах, откуда.



— Где-то рядом с вами прямо сейчас должен извергаться вулкан, пеплом от которого даже засыпает лодки участников гонки. Страшно, наверное?

— Мы действительно находимся на острове Пальма (входит в состав Канарского архипелага. — Прим. ред.), где сейчас извергается вулкан. Сегодня, по-моему, 30-й день извержения. Когда ветер дует в нашу сторону, у нас выпадает пепел. Мы немного волнуемся за электронику и механические подвижные части, потому что пепел довольно мелкий и проникает в каждую щелочку. Надеюсь, что все будет в порядке. В принципе, сам вулкан и те места, где протекает лава, оцеплены полицейскими. Туда так просто не попасть. Но есть несколько точек, с которых можно на него посмотреть со стороны. Власти говорят, что ситуация находится под контролем, бояться нечего. Всех жителей, кто находился в зоне извержения, эвакуировали. Многие ходят в масках, чтобы защитить дыхательные пути от пепла и газов, которые выделяются при извержении, но в остальном жизнь идет, как обычно.

— Пауза между этапами растянулась почти на месяц. Что-то случилось?



— Так сделано на всякий случай. Организаторы должны предусмотреть все возможные сценарии заранее. Когда мы стартуем, никто не знает наверняка, какая будет погода. И иногда приходилось задерживать старт гонки на неделю или даже две. Поэтому организаторы теперь закладывают заранее время на случай, если гонка немного задержится при отправлении.

— Однажды вы провели в гонке по океану две недели совершенно одна. Депрессия в такие моменты накатывает?

— Я уже четвертый год хожу в одиночку. Поэтому депрессии нет. Наоборот, мне очень комфортно. Мне даже стало нравится: можно отдохнуть от новых технологий. У нас же запрещено брать с собой телефоны. Ты полностью погружен в свой быт, думаешь только о гонке. Ты можешь полностью сконцентрироваться и подумать о чем-то личном. Когда я делала первые одиночные выходы, я еще немного переживала, что буду одна. Сейчас такого страха уже нет.

— И наоборот: панические атаки не возникают, когда после длительного пребывания в океане сходите на берег и видите вокруг кучу людей?



— Что-то похожее было, как раз в этой гонке. В этот раз я провела в океану неделю, и когда сошла на берег, все навалилось: вопросы, люди, работа. Возник кризис. Казалось, что голова сейчас взорвется. Пришлось даже вновь уединиться дома на какое-то время.

— Сколько стоит принять участие в этой гонке?

— Стартовый взнос в этом году 2,5 тысячи евро. Но помимо этого есть еще много других затрат, связанных с гонкой и возвращением на берег. Затраты только на гонку оцениваются в 10–15 тысяч евро без лодки. А есть еще квалификационные гонки, в которых тоже требуют вложений. В общем, весь проект на два года, если ты нацелен на призовые места, стоит минимум 200 тысяч евро. Большую часть из этих средств уходит на покупку лодки. Мой проект примерно вписывается в этот бюджет. При этом большая часть денег — мои. У меня есть основная работа, но я также постоянно веду поиски спонсоров и подключаю краудфандинг. Никаких денег или других существенных материальных призов у нас, как правило, тоже нет. Mini Transat — это скорее для своей карьеры и своего развития.



— Деньги огромные. Как-то приходится самой себе объяснять, зачем это нужно?

— На самом деле деньги не очень большие по сравнению с другими классами яхт. Ну а потом деньги — это относительная величина. У каждого наступает момент, когда ты начинаешь думать: «Не зря ли я живу? Могу ли я сделать что-то действительно стоящее в этой жизни?». Для меня гонка Mini Transat стала такой проверкой самой себя. Когда ты ходишь в экипаже, ты не понимаешь, насколько много в итоговом результате твоих усилий. Когда я хожу в одиночку, я понимаю, что любая победа или проигрыш будут только моими. Я несу ответственность за все — понимать это для меня очень важно.

— Слышал, что у ваших трех конкурентов, которые идут впереди, какие-то супернавороченные. Бороться с ними нереально?

— Реально. Мы все зависим от внешних условий. Моя лодка действительно не новая, ей десять лет. С тех пор технологии и конструкторская мысль шагнули вперед. Стали строить другие корпуса, которые делают лодку более стабильной, позволяют нести больше парусов и развивать большую скорость. У меня по-прежнему очень конкурентоспособная лодка, но в определенных условиях она идет медленнее новых проектов. Мы идем с попутным ветром от Канар на Карибы. И основная задача — в попутный ветер нести максимальное количество парусов. Но когда у тебя много парусов, лодка начинает немного нырять носом в воду. Из-за этого снижается скорость. Сейчас строят лодки с более круглыми носами и обводами, благодаря которым они удерживаются на поверхности даже с большим количеством парусов. Моя лодка с классическим острым носом в определенных условиях медленнее, чем у соперников. Свою лодку я купила два года назад как раз под эту гонку. До меня у нее было пять шкиперов, которые тоже участвовали на ней в Mini Transat. Как правило, человек проходит гонку и продает яхту, потому что реализует другие проекты или возвращается к нормальной жизни, к семье.



— Но для вас это второй Mini Transat?

— Да, такое бывает, но не часто. В первой попытке у меня была другая лодка и посередине Атлантики из-за шквалистого ветра у нее сломалась мачта. Как выяснилось потом, у нее был внутренний брак при прессовании вант. В итоге я оказалась со сломанной мачтой за тысячу миль от ближайшей земли. Я сумела поставить аварийные паруса, но это было очень медленно и небезопасно. После трех суток дрейфа в море мне пришлось покинуть лодку и перейти на судно сопровождения. Было очень жалко: два года очень напряженной работы и тут такая обидная поломка в середине дистанции. После этого я пообещала себе вернуться, но уже с более конкурентоспособным проектом.

— То есть, что бы с вами не случилось, вас все равно спасут, потому что за вами идет сопровождающее судно?

— На каждые десять участников есть свое судно сопровождения — это большего размера яхта, которая идет вместе с нами. Участвовать в гонке почти безопасно. Каждый из нас проходит курсы по выживанию в море, по медицинской помощи, каждый из нас — сертифицированный оператор радиостанции. Каждая лодка оснащена по первой категории безопасности: на ней есть спасательный плот, куча оборудования, маячки, которые ты активируешь в случае бедствия. Сигнал передается мировому координационному центру, который посылает к тебе помощь самолеты-вертолеты-пароходы.

