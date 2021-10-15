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Вулкан на Пальме выворачивает море наизнанку. Он извергает породы старше самого острова

На Пальме начали выходить отложения старше 2 млн лет

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Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма начал выбрасывать породы возрастом более 2 миллионов лет. Они находились на дне моря ещё задолго до образования острова.

«Вулкан на острове Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне ещё до формирования островов, 2 млн лет назад», — цитирует 15 октября RT заявление вулканолога из испанского Высшего совета научных исследований (CSIC) Висенте Солера, опубликованное в аккаунте CSIC в Twitter.

Вулкан начал извергаться 19 сентября. Разрушено свыше 1,5 тысяч зданий, как минимум 400 гектаров территории острова покрыто лавой. Лавовая река изменила очертания Пальмы, образовав полуостров шириной более полукилометра. На прошлой неделе из вулкана потекла новая лавовая река — по западному берегу. В понедельник обрушилась северная сторона кратера.

С опасных территорий эвакуировали людей и домашних животных. Но не всех. В одном из посёлков при съёмках с дрона обнаружили собак. Они чудом выжили в закрытом дворе и бегают по застывшей лаве и свежему пеплу. Видно, что собаки сильно отощали. Это порода поденко канарио — редкие борзые, приспособленные к местному климату. В этом районе пока слишком жарко, чтобы там мог сесть вертолёт, поэтому еду им доставляет управляемый дистанционно летательный аппарат, пишет «Инфо 24».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (6)

Komarinsk2019
Вот какая тварь собак-то бросила?
Kot Piter
А при чём здесь "исландский" вулкан? 🤔
AP-SPb
На некоторых кадрах очень красиво выглядит сие действо. Но это очень маленький местечковый вулканчик. А очень бы хотелось увидеть что-нибудь более масштабное... Йеллоустоун например :)
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