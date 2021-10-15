Вулкан на Пальме выворачивает море наизнанку. Он извергает породы старше самого острова

Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма начал выбрасывать породы возрастом более 2 миллионов лет. Они находились на дне моря ещё задолго до образования острова.



«Вулкан на острове Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне ещё до формирования островов, 2 млн лет назад», — цитирует 15 октября RT заявление вулканолога из испанского Высшего совета научных исследований (CSIC) Висенте Солера, опубликованное в аккаунте CSIC в Twitter.

