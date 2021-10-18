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Такого НАТО нам не надо. Россия закрывает представительство при Североатлантическом альянсе

Глава МИД России объявил о приостановке деятельности российского представительства при НАТО

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Глава МИД России объявил о приостановке деятельности российского представительства при НАТО.

«Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО», — цитирует 18 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, работа натовской военной миссии связи в Москве будет также приостановлена. Глава внешнеполитического ведомства порекомендовал альянсу обращаться к российскому послу в Бельгии для контактов с российской стороной.

Лавров подчеркнул, что РФ не будет делать вид, что какие-то перемены в отношениях с НАТО возможны в ближайшем будущем.

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Комментарии (18)

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Чем дальше мы уходим от сотрудничества с другими странами, тем сложнее нам будет наладить отношения в будущем, а это делать придётся рано или поздно.
"Ты со мной не разговариваешь, ну и я тоже не буду!"
А разве дипломаты не должны искать пути к сотрудничеству? - Наверное это не про нас.
мухомор
Ну после высылки половины наших представителей при НАТО, странно если бы это осталось незамеченным.
В целом правильная позиция закрыть представительство целиком.
AndrewBarsik
Дипломаты, как и все чиновники, должны докладывать только об успехах. Иначе карьера дипломата пойдёт под откос. А о каких успехах может доложить сотрудник представительства при НАТО? Сымитировать успехи на этом "фронте" тоже сложно. По-видимому поэтому и желающих служить в этом представительстве немного. А представительство при НАТО - это не колония строгого режима, решёткой не огорожено, ФСИН его не охраняет. Пошлёшь туда кого-то против его воли, так он и сбежит. Вообщем - сплошной геморрой, а не представительство.
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