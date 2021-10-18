Такого НАТО нам не надо. Россия закрывает представительство при Североатлантическом альянсе

Глава МИД России объявил о приостановке деятельности российского представительства при НАТО.



«Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО», — цитирует 18 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, работа натовской военной миссии связи в Москве будет также приостановлена. Глава внешнеполитического ведомства порекомендовал альянсу обращаться к российскому послу в Бельгии для контактов с российской стороной.

Лавров подчеркнул, что РФ не будет делать вид, что какие-то перемены в отношениях с НАТО возможны в ближайшем будущем.