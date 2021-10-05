Актриса Юлия Пересильд попала на борт МКС в 18:02 5 октября. Она пролетела через стыковочные люки после командира корабля «Союз МС-19» Антона Шкаплерова. Трансляция перехода велась «Роскосмос ТВ».
Судя по видео, участница проекта «Вызов» не успела привести причёску в порядок после стыковки, которая прошла не без технических проблем. Из-за сбоя автоматики вместо автоматического режима пришлось стыковаться в ручном. Тем не менее Пересильд широко улыбалась, пролетая первые метры по МКС.
Дмитрий Рогозин ещё до окончания стыковки предложил актрисе Алене Мордовиной, которая дублировала Пересильд, стать профессиональным космонавтом.
Первый «киноэкипаж» отправился на МКС для съемки художественного фильма «Вызов». Работать актриса и режиссёр будут в модуле «Наука». «Вызов» — совместный проект Роскосмоса и Первого канала.
Модуль «Наука» стыковался с МКС минувшим летом так же не без проблем. После стыковки у модуля произошёл самозапуск двигателей, в результате чего была развёрнута вся станция. Эксперты утверждали, что «инцидент не принес критичных последствий». Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.