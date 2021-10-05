Судя по видео, участница проекта «Вызов» не успела привести причёску в порядок после стыковки, которая прошла не без технических проблем. Из-за сбоя автоматики вместо автоматического режима пришлось стыковаться в ручном. Тем не менее Пересильд широко улыбалась, пролетая первые метры по МКС.

Актриса Юлия Пересильд попала на борт МКС в 18:02 5 октября. Она пролетела через стыковочные люки после командира корабля «Союз МС-19» Антона Шкаплерова. Трансляция перехода велась «Роскосмос ТВ».

Первый «киноэкипаж» отправился на МКС для съемки художественного фильма «Вызов». Работать актриса и режиссёр будут в модуле «Наука». «Вызов» — совместный проект Роскосмоса и Первого канала.

Модуль «Наука» стыковался с МКС минувшим летом так же не без проблем. После стыковки у модуля произошёл самозапуск двигателей, в результате чего была развёрнута вся станция. Эксперты утверждали, что «инцидент не принес критичных последствий». Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.