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Рогозин предложил актрисе стать профессиональным космонавтом

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Дублирующий состав «киноэкипажа» получил предложение от главы Роскосмоса стать космонавтами. Они лучше смогут показать «вызов, который человечество бросает гравитации».

Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин по физическим и психологическим качествам могли бы стать космонавтами, считает Дмитрий Рогозин. После стыковки с МКС первого «киноэкипажа» 5 октября он рассказал, что обоим предложил работу в космосе. «Я изначально рассчитывал на то, что проект привлечет большое внимание к отечественной космонавтике, к профессии космонавта. И, конечно, мы делали предложения тем, кто не прошел этот отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде», — цитирует РИА Новости главу госкорпорации. Он также добавил, что космос достоин большей визуализации и того, чтобы показывать его с помощью профессионалов в этой области. Рогозин хочет показывать «не железо, а вот это вот преодоление, вызов, который человечество бросает гравитации, нормальной жизни на Земле».

Пилотируемый корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту пристыковался к МКС. Делать это пришлось вручную.

Первый «киноэкипаж» отправился на станцию во вторник 5 октября для съемки художественного фильма «Вызов». Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля он не без проблем пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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Комментарии (13)

Игорь Титов
диалог двух собак- слушай, а что, люди такие слаборазвитые??- почему..., -да мы в намордниках всю жизнь ходим, считай , с рождения, а они только второй год...-скажу тебе по-секрету, мы и в космос первые полетели.
NasushnyBread
" Ну что я - певица что ли?" ... из известного анекдота ;-)
efela
Когда кто-нибудь уже позовет Рогозина в профессиональные клоуны?
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