Рогозин предложил актрисе стать профессиональным космонавтом

Дублирующий состав «киноэкипажа» получил предложение от главы Роскосмоса стать космонавтами. Они лучше смогут показать «вызов, который человечество бросает гравитации».

Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин по физическим и психологическим качествам могли бы стать космонавтами, считает Дмитрий Рогозин. После стыковки с МКС первого «киноэкипажа» 5 октября он рассказал, что обоим предложил работу в космосе. «Я изначально рассчитывал на то, что проект привлечет большое внимание к отечественной космонавтике, к профессии космонавта. И, конечно, мы делали предложения тем, кто не прошел этот отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде», — цитирует РИА Новости главу госкорпорации. Он также добавил, что космос достоин большей визуализации и того, чтобы показывать его с помощью профессионалов в этой области. Рогозин хочет показывать «не железо, а вот это вот преодоление, вызов, который человечество бросает гравитации, нормальной жизни на Земле».

