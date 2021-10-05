Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту был вынужден состыковаться с Международной космической станцией в ручном режиме. Из-за технических проблем пришлось отказаться от стыковки в автоматическом режиме, и управление на себя взял командир экипажа Антон Шкаплеров, сообщает 5 октября «МК». Сама стыковка прошла успешно.



Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что имел место сбой на станции, из-за которого решили не рисковать.



«Пассив на станции, приемная антенна. Два полукомплекта там стоят в пассиве, два полукомплекта в активе. Актив стоит на корабле, пассив стоит на станции. Вот они стали сбоить, между собой стали мигать, решили не рисковать и перейти на ручное управление, ничего особенного», — цитирует Рогозина РИА Новости.

