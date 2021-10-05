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«Киноэкипажу» пришлось пристыковываться к МКС в ручном режиме из-за сбоя автоматики

Корабль «Союз» со съемочной группой на борту пристыковался к МКС в ручном режиме

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Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту был вынужден состыковаться с Международной космической станцией в ручном режиме. Из-за технических проблем пришлось отказаться от стыковки в автоматическом режиме, и управление на себя взял командир экипажа Антон Шкаплеров, сообщает 5 октября «МК». Сама стыковка прошла успешно.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что имел место сбой на станции, из-за которого решили не рисковать.

«Пассив на станции, приемная антенна. Два полукомплекта там стоят в пассиве, два полукомплекта в активе. Актив стоит на корабле, пассив стоит на станции. Вот они стали сбоить, между собой стали мигать, решили не рисковать и перейти на ручное управление, ничего особенного», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Фото: Роскосмос
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Первый «киноэкипаж» отправился на станцию во вторник, 5 октября, для съемки художественного фильма «Вызов». Основные работы будут проходить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля он не без проблем пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

Фото: Роскосмос

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Комментарии (10)

Гречин Сергей
Юра прости нас....
AlBerkut
Актив, пассив... Это точно новость про МКС? Или роскосмос?
Вообще-то излучение и приём, а не актив или пассив...
Brevnault
Кинорежиссер хотел "пристыковаться" к актрисе в условиях невесомости (для этого и полетели), но "автоматика дала сбой". Пришлось ему "пристыковываться" в ручном режиме.
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