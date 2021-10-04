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Полиция показала подробности задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Видео задержания предполагаемого убийцы девушек в Оренбургской области

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МВД России опубликовало видеозапись беседы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которые задержали подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области. Подробностями преследования и задержания поделились полицейский-водитель, старший сержант полиции Иван Лисин и комвзвода второй роты ОБ ППСП, лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов. Запись опубликовал 4 октября официальный портал «МВД-Медиа».

Ранее «Фонтанка» показала видео погони за предполагаемым убийцей, который пытался скрыться на угнанном ВАЗ-2110.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили мёртвыми двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Позднее стало известно, что убитые студентки перед смертью могли быть изнасилованы.

Подробнее об убийстве и о предполагаемом преступнике, который только недавно освободился из колонии, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Brevnault
А разве не Ирина Волк лично задержала преступника?
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