МВД России опубликовало видеозапись беседы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которые задержали подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области. Подробностями преследования и задержания поделились полицейский-водитель, старший сержант полиции Иван Лисин и комвзвода второй роты ОБ ППСП, лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов. Запись опубликовал 4 октября официальный портал «МВД-Медиа».
Ранее «Фонтанка» показала видео погони за предполагаемым убийцей, который пытался скрыться на угнанном ВАЗ-2110.