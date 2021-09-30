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Тела трех студенток медвуза нашли в Оренбургской области со следами насильственной смерти после пожара

СК Оренбургской области возбудил уголовное дело об убийстве трёх человек в городе Гае

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На Молодежной улице в городе Гае рано утром 30 сентября тушили пожар в квартире. В помещении нашли тела двух убитых молодых девушек. Еще одну нашли во дворе дома.

Как сообщает областной СК, на телах погибших нашли следы насильственной смерти. Местные СМИ уточняют, что девушки 17,18 и 19 лет были зарублены топором. Погибшие снимали в доме квартиру, которая загорелась в 4:45 по местному времени.

По результатам проверки сообщения о насильственной смерти трёх человек СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

На месте работает следственно-оперативная группа.

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Комментарии (9)

rybalka
Очередной заголовок из категории "Нарочно не придумаешь". Смерть после пожара - это значит СНАЧАЛА горело, ПОТОМ убили.
BobCat2
Странно, что ещё нет инициатив продавать топоры только с разрешения Росгвардии, только профессиональным дровосекам…
А вообще чем дальше, тем больше людей, у которых нет никаких моральных ценностей. Соболезнования родственникам убитых.
265035094
Пора увеличить возраст владения топором, только с 35 лет
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