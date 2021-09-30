Тела трех студенток медвуза нашли в Оренбургской области со следами насильственной смерти после пожара

На Молодежной улице в городе Гае рано утром 30 сентября тушили пожар в квартире. В помещении нашли тела двух убитых молодых девушек. Еще одну нашли во дворе дома.



Как сообщает областной СК, на телах погибших нашли следы насильственной смерти. Местные СМИ уточняют, что девушки 17,18 и 19 лет были зарублены топором. Погибшие снимали в доме квартиру, которая загорелась в 4:45 по местному времени.



По результатам проверки сообщения о насильственной смерти трёх человек СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

