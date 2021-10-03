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Портал «Гай.рф»: Убитые в Гае девушки были изнасилованы

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Студентки медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, согласно предварительным данным экспертиз, перед убийством имели сексуальные контакты. Предположительно, они были изнасилованы, пишет 3 октября местный портал «Гай.рф».

Со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы портал сообщает, что помимо многочисленных резаных ран, нанесённых в спины, у девушек зафиксированы и другие телесные повреждения, а также остатки биологических жидкостей, свидетельствующих об изнасиловании. К тому же они были обнажёнными. По одной из версий, преступник хотел удовлетворить сексуальную потребность, а в момент убийства жертвы могли спать, возможно, под действием снотворного.

Подозреваемого в убийстве 29-летнего Александра Лазарева задержали сегодня в его родном городе Орск. Однако жил он после выхода из тюрьмы в Гае вместе с женой. Его квартира находится на той же Молодёжной улице, где снимали жильё девушки, в пяти домах от них, отмечает издание.

29-летний Лазарев недавно вышел из колонии. После суда за предыдущее убийство он провёл за решёткой почти треть жизни и даже женился там. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ: на месте преступления нашли одежду убийцы, и генетические образцы привели к уроженцу города Орска Лазареву.

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (5)

Евгений Литвинец
Есть такой канал ID Extra. Там профессионалы, при таких обстоятельствах (число жертв, количество ножевых ран, расположение тел), сразу предполагают что-то личное (типа мести/ненависти), или ритуальное (религиозное/сектантское). И знакомство жертв с убийцей/убийцами (шума никто не слышал, или, говорит, что не слышал). Иначе, как объяснить, что один человек, раздел, изнасиловал, зарезал трёх девушек, бесшумно, при том, что одна найдена вне пределов дома? С собой хотел взять на утро, но не донёс? Прошу прощения за цинизм, но версии властей пока куда циничней выглядят.
Владислав М
Мутная история. Пока одно гадание на кофейной гуще.
dragvs
Отклонения в развитии головного мозга, это не лечится. Пожизненная изоляция от общества или смертная казнь, увы. Некоторым не везет родиться и вырасти такими.
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