Портал «Гай.рф»: Убитые в Гае девушки были изнасилованы

Со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы портал сообщает, что помимо многочисленных резаных ран, нанесённых в спины, у девушек зафиксированы и другие телесные повреждения, а также остатки биологических жидкостей, свидетельствующих об изнасиловании. К тому же они были обнажёнными. По одной из версий, преступник хотел удовлетворить сексуальную потребность, а в момент убийства жертвы могли спать, возможно, под действием снотворного.

Подозреваемого в убийстве 29-летнего Александра Лазарева задержали сегодня в его родном городе Орск. Однако жил он после выхода из тюрьмы в Гае вместе с женой. Его квартира находится на той же Молодёжной улице, где снимали жильё девушки, в пяти домах от них, отмечает издание.

29-летний Лазарев недавно вышел из колонии. После суда за предыдущее убийство он провёл за решёткой почти треть жизни и даже женился там. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ: на месте преступления нашли одежду убийцы, и генетические образцы привели к уроженцу города Орска Лазареву.

