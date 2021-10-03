Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай — родом из той же Оренбургской области. Ему 29 лет. Почти треть жизни провёл в тюрьме, что не мешало налаживать личную жизнь.



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В феврале 2012 года Александра Лазарева арестовали в родном Орске за убийство. К концу года его приговорили к 9 годам 5 месяцам строгого режима, выйти на свободу он должен был в августе 2021-го.

Лазарева отправили в исправительную колонию № 3 Оренбургской области. Отсидев половину срока, он неожиданно изменил поведение в лучшую сторону. Получал поощрения, погашал взыскания. Получил специальность портного.



Начиная с 2018 года Лазарев последовательно подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении или замене строгого режима на более мягкий вид наказания, например колонию-поселение.

Администрация колонии выступала резко против освобождения, считая, что Лазарев имитирует добропорядочность. В его анамнезе — отказ от работы, хранение и пронос запрещенных предметов.

Находясь в колонии, Лазарев женился. В 2017 году у него родилась дочь. В начале 2021-го Оренбургский областной суд удовлетворил ходатайство осужденного и выпустил его из колонии строгого режима.

