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Убийца — портной? Что известно о разыскиваемом за гибель трех студенток в Гае

Подозреваемый в убийстве девушек в Оренбургской области в колонии женился

«Фонтанка» раскрывает некоторые факты его биографии.

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Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай — родом из той же Оренбургской области. Ему 29 лет. Почти треть жизни провёл в тюрьме, что не мешало налаживать личную жизнь.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
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В феврале 2012 года Александра Лазарева арестовали в родном Орске за убийство. К концу года его приговорили к 9 годам 5 месяцам строгого режима, выйти на свободу он должен был в августе 2021-го.

Лазарева отправили в исправительную колонию № 3 Оренбургской области. Отсидев половину срока, он неожиданно изменил поведение в лучшую сторону. Получал поощрения, погашал взыскания. Получил специальность портного.

Начиная с 2018 года Лазарев последовательно подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении или замене строгого режима на более мягкий вид наказания, например колонию-поселение.

Администрация колонии выступала резко против освобождения, считая, что Лазарев имитирует добропорядочность. В его анамнезе — отказ от работы, хранение и пронос запрещенных предметов.

Находясь в колонии, Лазарев женился. В 2017 году у него родилась дочь. В начале 2021-го Оренбургский областной суд удовлетворил ходатайство осужденного и выпустил его из колонии строгого режима.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (15)

Gnider
Ой да обычное явление. Кто на митинги ходят те сидят а убийцы на свободе. Проголосовали - получайте
cerf
А как у него ребенок родился если он в тюрьме был?
chip1
Главное чтобы покарали действительно убийцу, а то ведь у нас зачастую повесят дело на удобного человека и отчитались, начальство похвалило, граждане успокоились, а то, что сидит невиновный и убийца гуляет на свободе никого не волнует, главное чтобы не вскрылся подлог в короткое время, тогда косяк и полетят погоны...
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