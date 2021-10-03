В деле об убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области появился подозреваемый.



Правоохранительные органы сообщили, что это ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Известно и его имя — Александр Лазарев. Его разыскивают.



МВД опубликовало ориентировку. В сообщении говорится: «Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича¸ 23.11.1991 г. р.».

«Фонтанка» выяснила, что его судили за убийство. По данным Оренбургского областного суда, в 2012 году ему назначили 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

