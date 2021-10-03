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В деле об убийстве девушек в Гае теперь есть подозреваемый. Он был судим за убийство

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве в Оренбургской области

Это 30-летний мужчина.

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В деле об убийстве трёх студенток в городе Гай Оренбургской области появился подозреваемый.

Правоохранительные органы сообщили, что это ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Известно и его имя — Александр Лазарев. Его разыскивают.

МВД опубликовало ориентировку. В сообщении говорится: «Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича¸ 23.11.1991 г. р.».

«Фонтанка» выяснила, что его судили за убийство. По данным Оренбургского областного суда, в 2012 году ему назначили 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Фото из соцсетей
Фото: Фото из соцсетей
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30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (4)

Gilka
и какая же связь между уголовником и студентками? так и не написали
Noisymouse
Только освободился или вышел по УДО? Если второе - в случае доказанной вины на скамейку подсудимых должны сесть и те, кто подписал документы о его освобождении. И так должно быть КАЖДЫЙ раз, когда "вставшие на путь исправления" совершают очередное преступление.
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