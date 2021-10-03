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Убийца из Гая оставил свою ДНК рядом со студентками

Установить личность подозреваемого в убийстве студенток медицинского колледжа в оренбургском городе Гай помог молекулярно-генетический анализ.

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ДНК совпала с данными ранее судимого 29-летнего Александра Лазарева.

Как сообщили 3 октября в Следственном комитете, на месте преступления нашли одежду убийцы. Генетические образцы привели к подозреваемому.

Отсмотр видеокамер помог установить маршрут отступления мужчины. Его поиск продолжается четвертые сутки.

Ранее губернатор Оренбургской области пообещал 1 миллион рублей за поимку убийцы, но вознаграждение останется невостребованным. Помощь народных детективов не понадобилась.

Александр Лазарев почти треть жизни провел за решеткой. В феврале 2012 года он сдался полиции после убийства владельца бара «Апельсин» в Орске. Пьяный Лазарев повздорил с ним на Дне защитника Отечества и воткнул нож в шею. В 21-летнем возрасте Лазарева приговорили к девяти с половиной годам строгого режима. В колонии он отличался хроническими нарушениями: отказывался от работы, хранил запрещенные предметы. Когда появилась возможность подать на условно-досрочное освобождение, он изменил поведение. Получал поощрения, освоил специальность портного, женился, в 2017 году у него родился ребенок. Администрация колонии считала Лазарева притворщиком, в УДО ему отказывали.

Лазарев освободился из колонии в начале 2021 года и вернулся в Орск. По версии следствия, через несколько месяцев, в конце сентября, он убил трех студенток медколледжа, снимавших квартиру в Гае. Ориентировки на Лазарева распространены по всей стране.

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (16)

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К сожалению ситуация обычная для России. Тут важны факторы:
1. Взаимоотношение парня со студентками. Знакомство, отношения.
2. Из действия за 2 суток до смерти и до момента. Возможно даже раньше.
По итогам станет понятен мотив. Без мотива все Разглагольство.
Исходя из мотива и давать наказание. От 15 и до пожизненного
Обнуление на удаленке
Литвинов - еврей. Отмажут опять.
Капитан Очевидность2
"...женился, в 2017 году у него родился ребенок"

А он точно в тюрьме сидел? За убийство?
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