Убийца из Гая оставил свою ДНК рядом со студентками

ДНК совпала с данными ранее судимого 29-летнего Александра Лазарева.



Как сообщили 3 октября в Следственном комитете, на месте преступления нашли одежду убийцы. Генетические образцы привели к подозреваемому.



Отсмотр видеокамер помог установить маршрут отступления мужчины. Его поиск продолжается четвертые сутки.



Ранее губернатор Оренбургской области пообещал 1 миллион рублей за поимку убийцы, но вознаграждение останется невостребованным. Помощь народных детективов не понадобилась.



Александр Лазарев почти треть жизни провел за решеткой. В феврале 2012 года он сдался полиции после убийства владельца бара «Апельсин» в Орске. Пьяный Лазарев повздорил с ним на Дне защитника Отечества и воткнул нож в шею. В 21-летнем возрасте Лазарева приговорили к девяти с половиной годам строгого режима. В колонии он отличался хроническими нарушениями: отказывался от работы, хранил запрещенные предметы. Когда появилась возможность подать на условно-досрочное освобождение, он изменил поведение. Получал поощрения, освоил специальность портного, женился, в 2017 году у него родился ребенок. Администрация колонии считала Лазарева притворщиком, в УДО ему отказывали.