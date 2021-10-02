FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Власти объявили награду 1 миллион рублей за информацию об убийцах студенток в Гае

4
Печать

Правительство Оренбургской области заплатит миллион рублей за поимку убийц трех студенток в Гае. Допросы сотни свидетелей следствию не помогли.

О вознаграждении губернатор Денис Паслер объявил 2 октября. Деньги перечислят за «любую информацию» о причастных к убийству.

«Мы должны объединиться и помочь следствию», — объяснил выдачу миллиона из резервного фонда глава региона.

Тела трех студенток с множественными ножевыми ранениями нашли 30 сентября. Они приехали из Башкирии и сняли квартиру. После убийства неизвестные пытались сымитировать пожар.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

264731021
Хорошо бы нашли настоящего убийцу.
RemyMartin
Похоже землячок.
syshsun
Чудо какое-то,это как можно убить 3-х человек,чтобы вокруг никто ничего не видел и не слышал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний