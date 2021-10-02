Власти объявили награду 1 миллион рублей за информацию об убийцах студенток в Гае

Правительство Оренбургской области заплатит миллион рублей за поимку убийц трех студенток в Гае. Допросы сотни свидетелей следствию не помогли.
О вознаграждении губернатор Денис Паслер объявил 2 октября. Деньги перечислят за «любую информацию» о причастных к убийству.
«Мы должны объединиться и помочь следствию», — объяснил выдачу миллиона из резервного фонда глава региона.
Тела трех студенток с множественными ножевыми ранениями нашли 30 сентября. Они приехали из Башкирии и сняли квартиру. После убийства неизвестные пытались сымитировать пожар.