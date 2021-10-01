Как сообщает 1 октября пресс-служба СУ , к настоящему времени, то есть за сутки, по делу допрошено более 100 свидетелей. Это друзья, знакомые и сокурсники девушек, преподаватели, соседи, собственники квартиры, где их убили, а потом пытались устроить пожар. Квартиру и окрестности осмотрели несколько раз, в итоге удалось найти предполагаемое орудие преступления — нож. Изъяты видеозаписи с расположенных неподалёку камер наблюдения. Изъяты технические устройства, в частности смартфоны, которыми пользовались девушки.

Журналисты издания UFA1.RU поговорили с родителями погибших. Айгиза и Адиля хотели провести выходные на родине в Башкирии. «Они собирались с Адилей приехать в гости», — рассказала мать 17-летней Айгизы. Мама Адили знала об этом: «В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что пришла с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже с учебы освободится. Потом она еще с женой брата говорила вечером по телефону, всё было нормально».



Сама Адиля вместе с семьей жила в небольшом селе Туеметово. Отец девушки работает в Новом Уренгое, вчера он выехал домой. Тело Адили на родину привезут ее дяди, у матери нет на это моральных сил. «Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные. Летом они вместе с Айгизой к нам приезжали погостить», — рассказывает мать девочки.

