FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

За сутки после убийства девушек в Гае опрошены 100 свидетелей. Родители рассказали о своих дочерях

3
Печать

Следственные органы СК по Оренбургской области отчитались о расследовании уголовного дела об убийстве трёх девушек в городе Гай.

Как сообщает 1 октября пресс-служба СУ, к настоящему времени, то есть за сутки, по делу допрошено более 100 свидетелей. Это друзья, знакомые и сокурсники девушек, преподаватели, соседи, собственники квартиры, где их убили, а потом пытались устроить пожар. Квартиру и окрестности осмотрели несколько раз, в итоге удалось найти предполагаемое орудие преступления — нож. Изъяты видеозаписи с расположенных неподалёку камер наблюдения. Изъяты технические устройства, в частности смартфоны, которыми пользовались девушки.

«По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств», — отмечается в сообщении.

Фото: СК РФ
ПоделитьсяПоделиться

Журналисты издания UFA1.RU поговорили с родителями погибших. Айгиза и Адиля хотели провести выходные на родине в Башкирии. «Они собирались с Адилей приехать в гости», — рассказала мать 17-летней Айгизы. Мама Адили знала об этом: «В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что пришла с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже с учебы освободится. Потом она еще с женой брата говорила вечером по телефону, всё было нормально».

Сама Адиля вместе с семьей жила в небольшом селе Туеметово. Отец девушки работает в Новом Уренгое, вчера он выехал домой. Тело Адили на родину привезут ее дяди, у матери нет на это моральных сил. «Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные. Летом они вместе с Айгизой к нам приезжали погостить», — рассказывает мать девочки.

Отец третьей погибшей надеется, что следователи как можно скорее найдут преступника. «Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — говорит он.

Фото: СК РФ

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266295534
Если ограбления и насилия не было, значит или местный ранее незнакомый девушкам псих (скорее всего судимый) или приступ агрессии у какого-то неуравновешенного поклонника.
nuga
Кто отпускает молодых девчонок из родительского дома одних учится за тридевядь земель? Злодеи только и ждут таких безнадзорных и беззащитных в отдельных квартирах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний