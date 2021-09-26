До трагедии в Перми в России было 11 «школьных стрелков». Что с ними стало

Самое недавнее нападение на учебное заведение произошло на этой неделе в Перми — погибли шесть человек, десятки пострадали Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Эта неделя началась с трагических событий в Перми, где в результате стрельбы в университете погибли шесть человек, еще 47 — пострадали. Сам нападавший Тимур Бекмансуров сейчас в больнице — при задержании он оказал сопротивление и был ранен, ногу пришлось ампутировать. Состояние Бекмансурова врачи оценивают как тяжелое и пока не готовы давать прогнозов. В больнице дежурят сотрудники полиции, но допросить задержанного пока невозможно. Это уже второе крупное нападение на учебное заведение в этом году в России: предыдущее было в мае в Казани, где юноша открыл стрельбу в своей бывшей школе. Обвиняемый в этом нападении Ильназ Галявиев все еще под следствием, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Появлялась информация, что Галявиева признали невменяемым, однако позже Следственный комитет сообщил, что процедура еще не окончена.

Невменяемыми «школьных стрелков» признают нередко. В Российской Федерации реальным сроком закончились только три из десяти известных нападений на школы (не считая теракта в Беслане), исход еще трех — самоубийство нападавших. Остальные были судом приговорены к принудительным мерам медицинского характера — лечению в психиатрической клинике. Мы поговорили с врачами и адвокатами, чтобы разобраться, почему схожие на первый взгляд преступления приводят к разным приговорам.

До 20 сентября 2021 года в России насчитывали 11 аналогичных нападений на учебные заведения: вот чем они закончились Филипп Сапегин / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Первым смертельным нападением на школу в Российской Федерации принято считать события 2014 года в Отрадном — десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу вооруженным, убил учителя и взял в заложники одноклассников. Вторым погибшим стал один из сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. После психолого-психиатрической экспертизы «Известия» писали о том, что подростку диагностировали параноидную шизофрению. Однако даже при наличии такого диагноза его могли признать вменяемым.

— Даже страдая каким-то расстройством, человек может быть вменяемым, потому что отвечал за свои действия, — говорит психиатр Артем Гилев. — [Невменяемым его признают], если человек действовал, например, под руководством голосов. Когда ему голос бога или сатаны приказал: «Убей». И он пошел и сделал, убил. Здесь, естественно, человек не мог отвечать за свои действия и руководить ими, потому что он находился в состоянии психоза. А если у человека какое-то расстройство личности и он кого-то убил, потому что что-то ему не понравилось, хотелось выместить свою злобу, но при этом он понимал, что убивать нельзя, что это живой человек и это деяние наказуемо. То есть человек мог отвечать за свои действия и руководить ими, но не стал.



Медицинское заключение не является единственной основой для судебного решения. Данные экспертизы учитываются в совокупности с другими доказательствами.

— Даже если экспертиза показала, что человек был невменяемым, суд решает, какое доказательство какую силу имеет, — говорит адвокат Виктор Запрудский. — И по совокупности оценки доказательств выносится приговор, оправдательный или обвинительный, более строгий или более мягкий. Суд может не учесть экспертизу, может назначить дополнительную экспертизу, может допросить экспертов.

Запрудский защищал другого школьного стрелка — на тот момент девятиклассника Михаила Пивнева, в результате его нападения на школу в Ивантеевке пострадали четыре человека. За покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, и хулиганство с применением взрывчатых средств его приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Экспертиза и суд сочли юношу вменяемым.

Предсказать, какое заключение будет получено по результатам экспертизы, невозможно: комиссия приходит к тому или иному выводу не только на основании осмотра, но и на основании документов, свидетельских показаний, всего, что предоставили психиатрам органы следствия и суд. Если это стационарная экспертиза, то обвиняемого наблюдают в больнице в течение месяца. Таким образом, подтвердить или опровергнуть решение экспертов может только новая экспертиза, которая получит те же или более широкие данные.



— Почему экспертиза выносит те или иные решения — за коллег я не могу сказать. Если мы начнем предполагать, что то или иное решение было принято в силу каких-то причин, не совсем связанных с экспертизой, — это будет мнение диванного эксперта, а не специалиста, потому что я не участвовал в этих экспертизах, — говорит врач-психиатр, автора проекта «Найди своего психиатра» Максим Малявин. — А если бы участвовал, то не мог бы сказать, чем мотивировано решение, по соображениям тайны следствия и медицинской тайны. Решение поддерживается или не поддерживается судом — суд может не согласиться, отправить на другую экспертизу, если она не удовлетворит суд по каким-то причинам. Адвокат пострадавших во время нападения на школу в Отрадном Игорь Трунов настаивал на вменяемости подсудимого, однако после всех апелляций суд постановил освободить Гордеева от ответственности и поместить в психиатрическую больницу. Последнее решение суда после всех апелляций было в 2016 году , а в 2017 году Гордеев вернулся домой — перевели на амбулаторное лечение. По закону нет конкретного срока, который человек должен провести в больнице в случае принудительного лечения.

«Это в случае уголовной ответственности человека наказывают на столько-то лет, а срок лечения зависит от того, насколько оно успешно проходит» Максим Малявин, врач-психиатр

— Критерием к тому, чтобы сменить режим принудительного лечения (например, со стационарного на амбулаторное. — Прим. ред. ) или прекратить его, является факт наличия критики к совершенному поступку и текущему состоянию, ухудшение или улучшение, интермиссия, ремиссия или выздоровление, — говорит психиатр Максим Малявин. — Если критика появляется, состояние стабилизируется и, предположительно, надолго, тогда думают: сменить ему спецбольницу на общую или стационарное принудительное лечение на амбулаторное. Обязательно проводится так называемая КР ВПЛ — комиссия по решению вопросов принудительного лечения.

Такая комиссия созывается несколько раз в год по каждому человеку, который находится на принудительном лечении. Если врачи видят, что можно менять режим или выписывать, — они выносят решение, протоколируют, отправляют в суд. Суд утверждает или отказывает.

— Раньше, если человек убил, да еще с какими-то отягчающими в силу своей болезни, проще говоря, про него можно было забыть, он мог быть переведен из спецбольницы в обычную, но находился бы там хотя бы десяток лет, — говорит Малявин. — Сейчас мы видим ситуацию, что человек кого-то убил, пять лет проходит — его уже выписали. Бывало и такое, что год проходило лечение! С одной стороны, если формально — вроде бы всё сходится, а с другой — должен быть и воспитательный момент.



На принудительное лечение отправляются не только массовые убийцы — каждый год суд отправляет в психиатрические больницы сотни преступников Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Когда человека переводят на амбулаторное лечение, врачи за ним продолжают наблюдать. В любой момент проходящий принудительное лечение может снова оказаться в стационаре, если врач увидит ухудшение и решит, что он опасен.

— Тут уже никакие отговорки не действуют: если больной не появляется, то доктор может обратиться в полицию, чтобы его доставили на прием, может поставить вопрос о смене режима принудительного лечения, — говорит Малявин. — Но всегда остается момент: если мы человека отпустили — он может потеряться. Может у полиции не быть нужных ресурсов вовремя. А из больницы, извините, медсестру к такому больному не отправишь — у нас нет столько лишних медсестер.



Задержанный после стрельбы в казанской школе Ильназ Галявиев на первом допросе заявил, что два месяца назад осознал себя богом Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться







Переведенный на амбулаторное лечение в 2017 году Гордеев сейчас снова находится в стационаре после того, как в 2020 году пострадавшая сторона подала жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность его перевода на амбулаторное лечение. Об этом сообщил Сети городских порталов адвокат пострадавших в той трагедии Игорь Трунов. Он, впрочем, продолжает считать, что Сергей Гордеев должен был отбывать наказание в колонии.



— Наблюдения в стационаре подтверждают нашу версию, что в момент совершения преступления он был вменяемым, — говорит Трунов. — Он может быть больным, но ключевой вопрос: в момент совершения преступления он понимал, что делал, или не понимал? Больной, который понимает, что он делает, несет ответственность. Мы настаивали на том, что, несмотря на диагноз, он отдает себе отчет в том, что происходит.

Ссылаясь на заключения врачей, Игорь Трунов говорит, что при оценке своих действий сейчас молодой человек жалости и осознания не испытывает, может объяснить свою мотивацию, а раскаяние его носит формальный характер. Адвокат убежден, что Гордеев неоправданно смог уйти от ответственности — свои действия он осознавал и невменяемым его считать нельзя. Что касается Тимура Бекмансурова, которого задержали на месте трагедии в Перми, то о его вменяемости говорить пока сложно — он едва пришел в сознание, ничего не помнит и не понимает, где он. Опубликованное им за несколько минут до нападения письмо говорит о том, что задумывал преступление он несколько лет. Бекмансуров тщательно описывает подготовку, рассказывает как копил деньги на оружие, готовился к психологическим тестам, чтобы получить на него лицензию. Это письмо мы показали психиатрам. Врачи считают, что оно может свидетельствовать о расстройстве личности. Подробнее с мнением специалистов можно ознакомиться в этом материале.