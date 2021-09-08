В заказнике «Северное побережье Невской губы» открылся детский экологический маршрут «У Лукоморья» — первый в Петербурге. Об этом сообщает 8 сентября пресс-служба Смольного.
Маршрут в 2,2 километра, рассчитанный на детей разного возраста, можно пройти за 60–90 минут. Путники увидят 15 стендов с персонажами русского фольклора и текстами, оформленными в «народном стиле». Также на тропе установлены деревянные резные фигуры животных, указатели и кормушки для птиц.
Путь пролегает через парк «Ближние дубки» (региональный памятник), который разбили еще при Петре I, леса и побережье Финского залива. В восточной части экомаршрута растет самый старый дуб заказника — ему как минимум 340 лет.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Стрельне появится новый природный заказник «Шунгеровский» с экомаршрутом.