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В Петербурге появилась первая экотропа, созданная специально для детей

В заказнике «Северное побережье Невской губы» открылся детский экологический маршрут «У Лукоморья» — первый в Петербурге. Об этом сообщает 8 сентября пресс-служба Смольного.

Маршрут в 2,2 километра, рассчитанный на детей разного возраста, можно пройти за 60–90 минут. Путники увидят 15 стендов с персонажами русского фольклора и текстами, оформленными в «народном стиле». Также на тропе установлены деревянные резные фигуры животных, указатели и кормушки для птиц.

Путь пролегает через парк «Ближние дубки» (региональный памятник), который разбили еще при Петре I, леса и побережье Финского залива. В восточной части экомаршрута растет самый старый дуб заказника — ему как минимум 340 лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Стрельне появится новый природный заказник «Шунгеровский» с экомаршрутом.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
"созданная специально для детей"...
Видя, как всё это работает, ни разу не верю, что - для Детей! Скорее всего.., - ловушка для Маньяков! Не более того..
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