В Стрельне появится новый природный заказник «Шунгеровский» с экомаршрутом

В Петербурге появится новый государственный природный заказник регионального значения «Шунгеровский». Он будет создан в Петродворцовом районе Петербурга. О решении сообщает пресс-служба Смольного 31 мая.

«Заказник будет расположен на территории поселка Стрельна, около границы с Ленинградской областью. Он будет состоять из двух участков, разделённых Волхонским шоссе, — лесопарка и долины реки Кикенки», — говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что территорию необходимо привести «в состояние, соответствующее ее новому статусу». Это значит, что на территорию закроют доступ транспорта, установят информационные знаки и стенды, уберут мусор и восстановят гидромелиоративную сеть для предотвращения заболачивания. В дальнейшем планируется создать в заказнике первый в Петродворцовом районе экологический маршрут.