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В Стрельне появится новый природный заказник «Шунгеровский» с экомаршрутом

В Петербурге появится новый государственный природный заказник регионального значения «Шунгеровский». Он будет создан в Петродворцовом районе Петербурга. О решении сообщает пресс-служба Смольного 31 мая.

«Заказник будет расположен на территории поселка Стрельна, около границы с Ленинградской областью. Он будет состоять из двух участков, разделённых Волхонским шоссе, — лесопарка и долины реки Кикенки», — говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что территорию необходимо привести «в состояние, соответствующее ее новому статусу». Это значит, что на территорию закроют доступ транспорта, установят информационные знаки и стенды, уберут мусор и восстановят гидромелиоративную сеть для предотвращения заболачивания. В дальнейшем планируется создать в заказнике первый в Петродворцовом районе экологический маршрут.

На территории будущего заказника «Шунгеровский» обитает 18 видов млекопитающих и более 70 видов птиц, растет свыше 600 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу России и Санкт-Петербурга.

«До 2024 года мы планируем создать еще не менее трех особо охраняемых природных территорий регионального значения. Они появятся в Приморском, Курортном и Выборгском районах», — добавил Беглов.

Читайте также гид «Фонтанки» по экотропам в Петербурге и Ленобласти 2020 года.

За последние 12 лет площадь особо охраняемых территорий в Петербурге увеличилась почти в 3 раза. К настоящему времени в городе 15 таких территорий, из них 8 — государственные природные заказники и 7 — памятники природы.

В июле этого года состоится открытие детской экотропы «У Лукоморья» в заказнике Северное побережье Невской губы. Ведутся работы по созданию экомаршрута в Юнтоловском заказнике.

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Комментарии (3)

Pupin
Это хорошо.
altnec
Этот вброс - проба, проба против существующей власти, на какую реакцию. Веры-то нет никому.
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