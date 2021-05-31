В Стрельне появится новый природный заказник «Шунгеровский» с экомаршрутом

В Петербурге появится новый государственный природный заказник регионального значения «Шунгеровский». Он будет создан в Петродворцовом районе Петербурга. О решении сообщает пресс-служба Смольного 31 мая.
«Заказник будет расположен на территории поселка Стрельна, около границы с Ленинградской областью. Он будет состоять из двух участков, разделённых Волхонским шоссе, — лесопарка и долины реки Кикенки», — говорится в сообщении.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что территорию необходимо привести «в состояние, соответствующее ее новому статусу». Это значит, что на территорию закроют доступ транспорта, установят информационные знаки и стенды, уберут мусор и восстановят гидромелиоративную сеть для предотвращения заболачивания. В дальнейшем планируется создать в заказнике первый в Петродворцовом районе экологический маршрут.
На территории будущего заказника «Шунгеровский» обитает 18 видов млекопитающих и более 70 видов птиц, растет свыше 600 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу России и Санкт-Петербурга.
«До 2024 года мы планируем создать еще не менее трех особо охраняемых природных территорий регионального значения. Они появятся в Приморском, Курортном и Выборгском районах», — добавил Беглов.
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