Если тянет на природу: тест-драйв экотроп Петербурга и Ленобласти от «Фонтанки»

На карте перед входом обозначен маршрут экологической тропы, но в реальности тропинок больше. На неспешную прогулку (около четырех километров) закладывайте не меньше трех часов — наверняка захочется полюбоваться рекой с каменными перекатами, повысматривать в воде краснокнижных моллюсков, насладиться чистым воздухом и пением птиц, и посмотреть, задрав голову, как солнце играет в макушках деревьев.



У реки тропа заканчивается длинной пологой лестницей с мелкими ступеньками, часть из которых отсутствует (обустройство всей территории уже в планах). Слева от лестницы увидите лиственницы, у которых треснувшая внизу ствола кора как будто образовала дверцы. Цифры на них придают еще большей сказочности.



Если вы любитель дикой красоты — идите налево вдоль реки, пока не надоест. Только учтите: чем дальше, тем тропинка становится более заброшенной и, после дождей, — скользкой. Да и спуски к воде хоть и невысокие, но довольно крутые и тоже скользкие. В награду вас ждут бурлящие пороги на реке, замшелые валуны, заросли папоротников, и, если будете себя тихо вести, птицы. Зайдете совсем далеко — и обнаружите себя в Гладышевском заповеднике — узнаете это по информационному стенду. Здесь уже не будет лиственниц, а будет просто приятный лес.

