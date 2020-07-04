Если тянет на природу: тест-драйв экотроп Петербурга и Ленобласти от «Фонтанки»

Но если вы ждете каких-то особых красот — то вам не сюда. Самое интересное тут — обитатели: огромное количество растений (одних только мхов больше сотни видов), полторы сотни видов птиц и два десятка видов животных (например, ондатры, выдры, норки). Но чтобы увидеть их, надо постараться.
Во-первых, народа очень много. После открытия сюда ринулось, казалось, полгорода, места на тропе и уважения к природе хватает не всем — самые нетерпеливые, включая велосипедистов (которых тут вообще не должно быть, но они зачем-то заезжают), сходят с тропинки и безжалостно вытаптывают растения. А восстанавливается такое болото очень медленно.
Во-вторых, надо знать, на что смотреть. Поэтому, если ваша цель — не просто получасовая прогулка на свежем воздухе, советуем подготовиться и почитать, что такое болото и чем оно интересно. Если вы из бёрдвочеров — то, наверное, уже знаете, когда сюда стоит идти. Для остальных поясним: лучше всего рано утром весной или осенью. Но и летом может повезти кого-то встретить, если вы и сами ранние пташки.