Если тянет на природу: тест-драйв экотроп Петербурга и Ленобласти от «Фонтанки»
Экотропы появились в Петербурге и окрестностях в последние несколько лет, но коронавирус окончательно сделал их популярными. Петербуржцы поняли, что дальние путешествия им не светят, шашлыки жарить уже надоело, и пришло время увлекательно познавать малую родину.

Суть экотроп — погулять на свежем воздухе и не навредить природе. Для этого в заповедниках прокладывают дорожки, а рядом с ними — устанавливают стенды с информацией о животных, растениях и птицах, которых можно встретить в этой местности. В Ленобласти леса уже открыты для посещения, в Петербурге противопожарный режим продлили до 26 июля. «Фонтанка» посетила семь экотроп и рассказывает, что вы можете посетить уже сейчас, а что отложить на будущее.
Комаровский берег
(откроется 26 июля)
Экотропа в Комарово открыта в 2014 году и она стала первым экологическим маршрутом, проложенным на особо охраняемых природных территориях Петербурга. Территория «Берега» — участок леса и кусок побережья Финского залива по обе стороны Приморского шоссе между Морской и Спортивной улицами посёлка Комарово. Но давайте по порядку.

Добраться сюда можно и на машине (смотрите карту и выбирайте удобную точку входа, специальной парковки нет), или автобусе (уточняйте номер и актуальное расписание в интернете), но мы рекомендуем электричку до станции Комарово.
Приятная прогулка начнется сразу, уже на Морской улице, которая довольно круто ведет вниз, к заливу. Во-первых, это красиво, во-вторых, по дороге будет возможность посмотреть на деревянную дачу Юхневича, построенную в начале XX века в стиле модерн. Сама тропа начинается дальше по Морской, справа.
На фото: дача Юхневича; (с) "Фонтанка.ру"
Прежде чем углубиться в густой еловый лес, вы попадете в небольшой парк виллы Рено с системой живописных прудов, разбитых в начале ХХ века. Дальше начинается русская сказка (особенно волшебно тут зимой в снегопад): старые ели, почти не пропускающие солнечный свет, между ними — множество огромных муравейников, на деревянном настиле — следы животных (правда, нарисованные, но включите воображение), дорожка прерывается уютными мостиками и указателями на развилках. Также имеется беседка со скамейками для отдыха и перекуса и кормушки для птиц.
На фото: Комаровский берег; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Протяженность обустроенной тропы — 2,8 км, но весь маршрут существенно больше (можно нагулять и десяток километров) — он включает и пляж, и лес выше Приморского шоссе. Провести в «Комаровском берегу» несколько часов и не заметить наступления темноты — легко. Пройти через сосновый лес, заросший черникой и вереском. Постоять на литориновом уступе и представить, как когда-то внизу плескалось море. Неторопливо побродить по пляжу (это может быть тяжеловато — по полосе прибоя существенно легче — но очень приятно, особенно в жару). Посидеть на песке, любуясь на море, слушая крики чаек и вдыхая аромат цветущего низкорослого шиповника (морщинистой розы, если быть точным), которым поросли песчаные дюны — кстати, часть охраняемого ландшафта. Словом, ехать сюда надо на весь день.
На фото: «Комаровский берег» ; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Токсовские высоты
Добираться до Токсовских высот удобно и на машине, и на общественном транспорте. На автомобиле заезд с улицы Лесгафта, есть парковка. На электричке можно доехать от Финляндского вокзала (или метро «Девяткино») до станции «Кавголово». Обойдите лесопарк и выйдите к экотропе через главный вход (опять же, со стороны парковки).

Как вариант — сразу у станции перейти пути, подняться и оказаться в лесу. Правда, в этом случае тропу еще придется поискать: указателей не будет (это, пожалуй, главный минус маршрута). GPS-навигатор в телефоне тут не работает. Зато в этой части парка тоже очень приятно гулять — забираться на холмы, переходить ручейки — «цивилизованных» мостиков тут нет, но в топких местах перекинуты стволы деревьев.
Через какое-то время тропинки выведут вас на экомаршрут. Тут уже проще: путь отмечен указателями, через определенные расстояния будут попадаться скамейки, беседки, информационные таблички с описанием, какие деревья и растения можно встретить, каких зверей и птиц. Птиц лучше всего наблюдать в утренние часы — тогда они более активны. Ну, а в дневное время просто приятно спрятаться от летней жары в тени огромных елей (возраст некоторых из них — 120 лет!).
На фото: Токсовские высоты; (с) Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"
Протяженность маршрута — 3,9 км. Его можно проехать на велосипеде или пройти пешком. Пешая прогулка займет час-полтора, в зависимости от того, как часто вы будете делать паузы на любование природой и фотографирование и сходить с тропы. Подъемы несложные. Крутизна склонов камов (тех самых песчаных холмов, которые составляют главную «фишку» Токсовских высот) — 20 градусов.

Одна из самых красивых частей маршрута — когда тропа поднимается на холм и идет вдоль железной дороги: через деревья можно увидеть озеро с другой стороны путей. Во второй половине дня оно переливается в лучах солнца. Чуть дальше встретится небольшое озеро-болото, а потом — живописный мостик через ручей.

Кроме елей и сосен в Токсовских высотах можно встретить клёны, дубы, вязы и орешник. Если вы приедете в августе — получится пособирать чернику.
Сестрорецкое болото
(откроется 26 июля)
Добраться сюда легко, поэтому маршрут очень популярен среди петербуржцев. От железноророжной станции «Белоостров» надо пройти пешком 2,3 км по улице Железнодорожная до шлагбаума (координаты входа на тропу: 60.128132, 29.994441). На автомобиле нужно добираться до поселка Белоостров и затем до конца улицы Железнодорожная. Парковки как таковой нет, есть только обочины перед шлагбаумом (координаты: 60.131954, 29.997644). От этого места за несколько минут дойдете по дороге до стенда «Заказник «Сестрорецкое болото» — тут начинается сама тропа.
Протяженность доступного маршрута — полтора километра, еще два километра должны закончить к середине июля 2020 года. Примерно треть расстояния — деревянный настил, остальное — обычная тропинка через островки соснового леса. По маршруту установлены смотровые площадки, а также информационные стенды. Большую часть территории занимают торфяники. Ландшафт Сестрорецкого болота практически не изменился за последнюю тысячу лет, что и делает его уникальным.
На фото: Сестрорецкое болото; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Но если вы ждете каких-то особых красот — то вам не сюда. Самое интересное тут — обитатели: огромное количество растений (одних только мхов больше сотни видов), полторы сотни видов птиц и два десятка видов животных (например, ондатры, выдры, норки). Но чтобы увидеть их, надо постараться.

Во-первых, народа очень много. После открытия сюда ринулось, казалось, полгорода, места на тропе и уважения к природе хватает не всем — самые нетерпеливые, включая велосипедистов (которых тут вообще не должно быть, но они зачем-то заезжают), сходят с тропинки и безжалостно вытаптывают растения. А восстанавливается такое болото очень медленно.

Во-вторых, надо знать, на что смотреть. Поэтому, если ваша цель — не просто получасовая прогулка на свежем воздухе, советуем подготовиться и почитать, что такое болото и чем оно интересно. Если вы из бёрдвочеров — то, наверное, уже знаете, когда сюда стоит идти. Для остальных поясним: лучше всего рано утром весной или осенью. Но и летом может повезти кого-то встретить, если вы и сами ранние пташки.
На фото: Сестрорецкое болото; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка
Радоновые источники — памятник природы, который только-только начали обустраивать для массового посещения. До Лопухинки можно добраться от Балтийского вокзала. Нужно выйти на станции Старый Петергоф и сесть на автобус на Копорье, Глобицы до Лопухинки.
Обычно туристы, привлеченные фотографиями в интернете, совершают простую ошибку — идут по Советской улице до самого конца, где находятся развалины дворянской усадьбы. Развалины имеют удручающий вид, а там, между прочим, жил выдающийся русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, который открыл Антарктиду.

Слева от развалины — чугунная лестница, спускающаяся к водоему. Внизу вы увидите информационные щиты о радоновых озерах и памятнике культуры, несколько деревянных столиков под навесом, где можно устроить пикник, и странное, казалось бы, необитаемое сооружение с плотиной.
На фото: Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка; (с) Венера Галеева, "Фонтанка.ру"
На самом деле — это вполне функционирующий рыбсовхоз, там при желании даже можно купить живую форель. Но выход на экотропу вы здесь не найдете.

Выйти на экотропу — задача нетривиальная. Проще всего вернуться на Советскую улицу и дойти до «лежачего полицейского». Слева от него вы увидите уходящую за трансформаторную будку тропинку без всяких вывесок и указателей.

По ней вы попадете на живописную тропу, увитую корнями деревьев. Справа внизу откроется вид на Радоновое озеро, оно настолько прозрачно, что как на ладони видно трубы и покоящиеся на дне автомобильные покрышки. Спуститься к воде можно по деревянной лестнице.
На фото: Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка; (с) Венера Галеева, "Фонтанка.ру"
Радоновое озеро образовалось, когда в 1830-х годах на реке Лопухинке построили плотины и превратили образовавшиеся водоемы в модный курорт. Оказалось, что радон обладает антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Беллинсгаузен даже организовал здесь бесплатную здравницу для моряков-ветеранов. От былых времен осталась разве что широкая труба, в которую «всасываются» воды озера — зрелище медитативное.
Обойти вокруг озера по экотропе пока не получится — ее начали благоустраивать только в июне 2020 года, завершить работы планируется 1 сентября. Но уже сейчас можно, пройдя несколько сот метров по лесу над водоемом, спуститься по мосткам к радоновому источнику с оборудованной деревянной купальней. Местные жители приходят сюда, чтобы набрать целебной воды и окунуться в нее. Так что захватите с собой полотенце.
На фото: Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка; (с) Венера Галеева, "Фонтанка.ру"
Линдуловская роща
Сюда лучше всего ехать рано утром — людей после обеда очень много. Добраться можно на электричке до станции Рощино, но затем придется идти до входа в заповедник три километра по обочине дороги. Автомобильная парковка есть, а после обеда машинами заполнена не только она, но и все доступные пространства. Перед входом установлены мусорный бак и столы для пикника.
Природный заказник занимает холмистый берег реки Рощинки, которая раньше называлась Линдуловка. Роща создана в 1738 году лесничим Фердинандом Фокелем по приказу Петра Первого — чтобы выращивать корабельный лес для Кронштадтской верфи, а с 1990 года территория входит в объект наследия ЮНЕСКО. Здесь растут три вида лиственниц — Сукачева, даурская, сибирская. Также можно встретить пихту, ель, сосны, а вдоль реки — клены, ольху, вязы. Но, конечно, царствуют здесь именно лиственницы, поражающие своими размерами и красотой. Многие из деревьев имеют свои номера.
На фото: Линдуловская роща ; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
На карте перед входом обозначен маршрут экологической тропы, но в реальности тропинок больше. На неспешную прогулку (около четырех километров) закладывайте не меньше трех часов — наверняка захочется полюбоваться рекой с каменными перекатами, повысматривать в воде краснокнижных моллюсков, насладиться чистым воздухом и пением птиц, и посмотреть, задрав голову, как солнце играет в макушках деревьев.

У реки тропа заканчивается длинной пологой лестницей с мелкими ступеньками, часть из которых отсутствует (обустройство всей территории уже в планах). Слева от лестницы увидите лиственницы, у которых треснувшая внизу ствола кора как будто образовала дверцы. Цифры на них придают еще большей сказочности.

Если вы любитель дикой красоты — идите налево вдоль реки, пока не надоест. Только учтите: чем дальше, тем тропинка становится более заброшенной и, после дождей, — скользкой. Да и спуски к воде хоть и невысокие, но довольно крутые и тоже скользкие. В награду вас ждут бурлящие пороги на реке, замшелые валуны, заросли папоротников, и, если будете себя тихо вести, птицы. Зайдете совсем далеко — и обнаружите себя в Гладышевском заповеднике — узнаете это по информационному стенду. Здесь уже не будет лиственниц, а будет просто приятный лес.
На фото: Линдуловская роща ; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Экотропа у Калищенского озера
Эта экотропа в Сосновом бору появилась в 2018 году. Ее придумала местная школьница, а воплотили на деньги гранта для атомных городов. Впрочем, тропой здоровья дорога была задолго до этого. Многие десятилетия она использовалась для занятий физкультурой в местной гимназии — сдачи нормативов по бегу и лыжам. Так что красивая вывеска и информационные стенды только дополнили уже существующую рекреационную зону.

Попасть на тропу можно на машине, запарковавшись после полукилометра неприятной грунтовки у самого шлагбаума. А можно пешком — пройдя от ближайшей станции «80 километр» минут десять. Несмотря на то, что знаки запрещают проезд автотранспорта по самому экомаршруту, некоторые водители правило игнорируют, так что надо быть внимательным.
Главное достоинство этой экотропы — невероятный лесной дух. С первых шагов окутывает сильный запах нагретой хвои, еловых ветвей, свежей зелени. Идти по утоптанной годами грунтовке легко и приятно, места вдоволь, а в стороны постоянно отходят небольшие тропки. Осенью спортивные прогулки местные жители совмещают со сбором грибов. Впрочем, сильно углубиться в чащу не получится — или упрешься в железную дорогу, или в болото, или в жилые дома.
На фото: экотропа у Калищенского озера; (с) Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"
Вдоль маршрута расставлены информационные щиты с рассказами о местных птицах, растениях и животных, если идти от щита к щиту, получится прогулка в полтора километра в одну сторону. Стоим у щита №4, рассматриваем пернатых, тут же в кустах — трель. Распознаем голос через птичий «шазам» на телефоне — черноголовая славка. Глядим на щит — есть такая птичка. Так что, кажется, к подготовке подошли серьезно: птиц точно взяли не из «Википедии» в статье про Ленобласть.

Для тех, кто не хочет ставить спортивных рекордов, по пути расставлены несколько лавочек, вырубленных из стволов, можно заглянуть на «птичий базар» — небольшую полянку с разными скворечниками.
На фото: экотропа у Калищенского озера; (с) Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"
Завершается тропа уже на берегу Калищенского озера зоной для пикников и игровой площадкой с бесхитростными, но милыми деревянными лазалками. Лес в районе озера растет на небольших песчаных дюнах и похож на застывшие волны. И тут — самое неприятное. Несмотря на плакаты про то, что надо бы забрать с собой все, что принес, в ложбинах полно мусора и не видно ни одной урны. Так что самым очевидным решением была бы установка пары-тройки контейнеров.

Что касается озера — оно почти идеально круглое, но частично с топкими берегами, где можно подойти ближе — по камышам прячутся рыбаки. Говорят, даже что-то клюет. А вот искупаться вам вряд ли захочется — как ни пытались еще в конце девяностых чистить илистое дно, собирая с него ценный сапропель, озеро постепенно зарастает.
На фото: экотропа у Калищенского озера; (с) Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"
Прогулка по дороге до Калищенского — приятная и не представляет сложности, самое восхитительное — свежайший воздух и красивый лес. Мусор стоит забрать и свой, и того парня. Но что касается того, чтобы ехать специально на эту тропу — то ничего эдакого вы на ней не встретите, так что можно порекомендовать совместить ее с прогулкой по Сосновому бору — летом он особенно хорош. Посетите Андерсенград, посмотрите на загадочный котлован с белым песком, загляните и небольшой, но очень хорошо сделанный военно-морской музей и закончите купанием в Финском заливе и прогулкой (или поездкой на роликах, велосипеде или самокате) по еще одной дороге вдоль городского пляжа — она хоть и без приставки эко-, но заслуживает внимания.
На фото: экотропа у Калищенского озера; (с) Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"
Экотропа в Котельском заказнике
Пожалуй, это наименее известное место из нашего гида (но одно из самых интересных) — и наиболее отдаленное от Петербурга. Добираться до заказника удобнее все на автомобиле; отдельных парковок нет. Тропа протяженностью 5,8 км дважды пересекает Копорское шоссе, идущее от Соснового бора вдоль Финского залива. Зайти на кольцевой маршрут можно в нескольких точках и пойти сначала либо к озеру, либо к заливу.
В границах Котельского заказника находится пять озер ледникового происхождения, но экотропа подходит лишь к одному из них — Копанскому. Озеро глубокое, с песчаным пляжем, тут приятно посидеть — особенно после долгой лесной прогулки — и полюбоваться, как облака (или синее небо) отражаются в воде. Но побыть в одиночестве в хорошую погоду скорее всего не получится — на берегу стоят базы отдыха, плюс сюда часто приезжают местные.
На фото: экотропа в Котельском заказнике; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Что касается Финского залива, тропа выходит на него дважды: на правом и левом берегах небольшой, но весьма живописной речушки Пейпия. А между выходами к воде узенькая тропка идет по красивейшему дикому замшелому лесу. На правом берегу вас ждет небольшое болотце с полчищами стрекоз, а также немного постапокалипсиса: старый пирс и остатки рыбацкой гавани. На левом вы увидите стихийный палаточный лагерь, поросший цветами и травами берег, песчаные отмели, огромные валуны, хаотично разбросанные ледником на мелководье, и стаи птиц. Вообще птиц информационные стенды обещают много и разных — но для этого надо приходить рано утром или в пролет — весной и осенью.

Экотропа особо никак не обустроена (но скоро это должно измениться) — в основном проходит по уже существующим дорожкам, а местами похожа на дикую заброшенную тропу (особенно после шторма). Но в чем-то это только добавляет очарования этому месту.
На фото: экотропа в Котельском заказнике; (с) Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"
Больше информации об экотропах вы найдете на официальных сайтах особо охраняемых природных территорий Петербурга http://oopt.spb.ru/eco/ и Ленобласти https://ooptlo.ru/ekomarshrutyi.html. Там же размещены карты маршрутов.
Редакторы: Елена Кузнецова, Наталья Гончарова

Текст и фото: Наталья Гончарова (Комаровский берег, Сестрорецкое болото, Линдуловская роща, Экотропа в Котельском заказнике), Галина Бояркова (Токсовские высоты), Венера Галеева (Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка), Ксения Потеева (Экотропа у Калищенского озера)

Верстка: Светлана Григошина

04.07.2020