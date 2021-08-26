В Москве прокуратура поручила полиции начать проверку после публикации в интернете видео, где молодые люди распылили в лицо женщине перцовый баллончик. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ведомства.
В четверг в сети появился ролик, на котором несколько молодых людей пристают к женщине в Измайловском парке. Они предлагали ей деньги за то, что она голая ляжет на трамвайные рельсы. После отказа один из хулиганов несколько раз брызнул ей в лицо из баллончика. СМИ предполагают, что участником нападения был треш-стример Репейник.
Ход проверки контролирует прокуратура.
«Фонтанка» писала, что треш-стример Стас Reeflay (Станислав Решетников) получил шесть лет колонии. Во время прямой трансляции блогер избил девушку, после чего она умерла. Подписчики почти два часа смотрели на лежащий труп. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
После случившегося в Совете Федерации предложили запретить треш-стримы, а блогерам грозили арестами. Председатель временной комиссии верхней палаты парламента по информационной политике Алексей Пушков надеялся, что такой закон будет принят к середине лета, однако этого так и не было сделано.