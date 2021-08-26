В Москве прокуратура поручила полиции начать проверку после публикации в интернете видео, где молодые люди распылили в лицо женщине перцовый баллончик. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ведомства.



В четверг в сети появился ролик, на котором несколько молодых людей пристают к женщине в Измайловском парке. Они предлагали ей деньги за то, что она голая ляжет на трамвайные рельсы. После отказа один из хулиганов несколько раз брызнул ей в лицо из баллончика. СМИ предполагают, что участником нападения был треш-стример Репейник.

