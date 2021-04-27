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Стример Стас Reeflay получил 6 лет колонии. Его подписчики почти два часа смотрели на погибшую девушку

В Подмосковье вынесли приговор блогеру Стасу Reeflay, в прямом эфире у которого погибла девушка

Раменский городской суд Московской области оценил трансляцию Станислава Решетникова, во время которой девушка блогера сначала была избита, а потом умерла. К Интернету стримера не подпустят в течение следующих шести лет.

О приговоре 27 апреля сообщает прокуратура Московской области. 30-летнего Решетникова, известного в Сети как Reeflay, признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Установлено, что действия блогера привели к смерти его подруги Валентины. Вместе с ней и её знакомой он вёл трансляцию в ночь на 2 декабря. Компания выпивала и ссорилась.

«Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку, и он, в очередной раз избив подругу, выставил её из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, Станислав поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки», — приводит подробности случившегося пресс-служба прокуратуры.

Стример открыл бойлерную по просьбе подписчиков, девушка уже была без сознания. Он пытался привести подругу в чувство, рыдал, просил зрителей вызвать скорую. Мёртвую Валентину подписчики в итоге наблюдали около двух часов.

Суд приговорил Решетникова к шести годам в колонии строгого режима.

После случившегося во время трансляции блогера в Совфеде предложили запретить треш-стримы. Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова уверена, что стриминг в Сети следует сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления.

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Комментарии (13)

dragvs
Быстро его упекли, дело было верняк.
asgard
Блогеры-шмогеры. Дегенераты обычные, быдло с интернетом.
constn
Жалко дурочку. И дурачка жалко. Безумное число поколений мучалось, рожало - и - черте что на ютюбе. Невзоровщина какая-то. Давайте следующих сделаем лучше.
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