Стример Стас Reeflay получил 6 лет колонии. Его подписчики почти два часа смотрели на погибшую девушку

Раменский городской суд Московской области оценил трансляцию Станислава Решетникова, во время которой девушка блогера сначала была избита, а потом умерла. К Интернету стримера не подпустят в течение следующих шести лет.



О приговоре 27 апреля сообщает прокуратура Московской области. 30-летнего Решетникова, известного в Сети как Reeflay, признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.



Установлено, что действия блогера привели к смерти его подруги Валентины. Вместе с ней и её знакомой он вёл трансляцию в ночь на 2 декабря. Компания выпивала и ссорилась.



«Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку, и он, в очередной раз избив подругу, выставил её из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, Станислав поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки», — приводит подробности случившегося пресс-служба прокуратуры.



Стример открыл бойлерную по просьбе подписчиков, девушка уже была без сознания. Он пытался привести подругу в чувство, рыдал, просил зрителей вызвать скорую. Мёртвую Валентину подписчики в итоге наблюдали около двух часов.



Суд приговорил Решетникова к шести годам в колонии строгого режима.



После случившегося во время трансляции блогера в Совфеде предложили запретить треш-стримы. Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова уверена, что стриминг в Сети следует сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления.

