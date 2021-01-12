«Достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме». В Совфеде хотят наказывать за «трэш-стримы»

«Если детально анализировать содержание трэш-стримов, то в них можно найти несколько составов Уголовного кодекса, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством. Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что всё это транслируется в Сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — рассказала сенатор РИА Новости . Её интервью опубликовано 12 января.

Стриминг в Сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, уверена первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По словам Рукавишниковой, круглый стол, посвященный в том числе и этой теме, запланирован в Совете Федерации на весеннюю сессию 2021 года. «Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определенная публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность. Но по этическим представлениям нашего общества они не должны сниматься и демонстрироваться», — заявила Рукавишникова.

2 декабря в ходе стрима видеоблогера Reeflay, напомним, умерла девушка, находившаяся в кадре. Скорую помощь и полицию молодой человек вызвал, не прерывая трансляцию. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили о намерении разработать законодательную инициативу, запрещающую «трэш-стримы».

Есть и другой формат стримов — театрализованное представление или любительское игровое кино со сценами жестокости и насилия, отметила Рукавишникова. «В них обычно заняты профессиональные актеры, которые участвуют в этом добровольно, осознанно и с минимальным риском причинения вреда физическому или психологическому здоровью. К подобным «фильмам» или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия», — считает зампред.