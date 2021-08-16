МИД России установил контакты с талибами* и обвинил во всем США. Что дальше?

Фото: Zabi Karimi/AP/TASS Поделиться Поделиться







Что случилось?

После того, как запрещенное в России движение «Талибан» (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.) 15 августа официально вошло в Кабул (отдельные его подразделения там были уже месяц) и взяло под контроль практически всю территорию Афганистана, Россия заявила, что не планирует эвакуировать из страны свою дипмиссию. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в воскресенье говорил РИА Новости. Однако на следующий день он же заявил, что часть сотрудников посольства будет отправлена в отпуска или эвакуирована.



Как пояснил позже посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», речь идет о сотрудниках, у которых закончилась командировка или они планируют отправиться в отпуск. Об эвакуации из соображений безопасности речь не идет, потому что, по его словам, в Кабуле безопасно. «В городе спокойно, заработали школы, в том числе для девочек», — аргументировал он. К тому же российское посольство охраняют талибы, которых Жирнов в эфире телеканала «Россия 24» назвал «адекватными мужиками».

Замир Кабулов сообщил журналистам, что захват талибами столицы Афганистана Кабула стал для Москвы неожиданностью. По его словам, в России полагали, что правительственные войска не сдадутся так быстро, а окажут боевикам хоть какое-то сопротивление. Он же чуть позже заявил, что Россия пока не будет сразу же признавать новые власти. «Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы», — сказал он.



Бросается в глаза, как МИД РФ сохраняет подчеркнутое спокойствие. Вечером 16 августа ведомство заверило, что внимательно наблюдает за развитием ситуации в Афганистане, не забыв упомянуть, что власть в стране перешла к талибам «в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил».

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — сказано в заявлении.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вела свою собственную борьбу с американцами и их союзниками на своей странице в Facebook. Там она приводила свидетельства того, что американцы никогда не несут ответственности за свои геополитические эксперименты, стыдила «десятки стран», которые выступили за свободную возможность уехать из страны для афганцев и иностранных граждан, за то, что ни одно из государств не отправило толпам в аэропорту Кабула ни одного самолета, ограничившись «парой онлайн предложений».



В Telegram-канале она задумалась о прозрении американских СМИ, рассказывающих про «крупнейший внешнеполитический коллапс Америки» и назвала шокирующим разлетевшийся по Сети видеоролик, где зацепившиеся за шасси самолёта беженцы срываются и с огромной высоты падают на землю. «На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», — припечатала дипломат.

Как это освещают государственные сми и политики

Один из главных пропагандистских каналов Кремля — МИА «Россия сегодня» — не преминул возможностью упомянуть в свете Афганских событий ситуацию на Украине. «Те, кто помогал звездно-полосатому флагу реализовывать свои плохо сформулированные задачи. Это они падают с фюзеляжей взлетающих самолетов, не удержавшись ногтями за бросивший их американский военный борт, — написала в Твиттере глава агентства Маргарита Симоньян. — Мораль. Не помогайте звездно-полосатому флагу. Поматросят — и бросят».

Политический обозреватель «России сегодня» Владимир Корнилов был более прямолинеен в фирменной корпоративной иронии: «А все-таки согласитесь, годы тренировок афганской армии «по натовским стандартам» не прошли даром. Посмотрите, как быстро они научились принимать стратегические решения. Например, решения сдаться или драпать! Уметь же надо! Украине на заметку!»



Аналогии у сотрудников государственных СМИ совершенно понятные: «Президент Афганистана Гани заявил, что драпанул из страны, «чтобы избежать кровопролития». Спросил бы у Януковича — узнал бы, что так крови еще больше льётся».

Еще дальше пошла депутат Елена Панина в своих рассуждениях о судьбах стран, сделавших ставку на поддержку США: «Ситуация с позорным бегством США из Афганистана очень поучительна с точки зрения своей исторической перспективы. Именно таким, и никаким другим образом, Соединённые Штаты поступят и с другими подмандатными территориями. В данном списке точно присутствуют Латвия, Эстония, Литва, Грузия и Украина».

Что МИД России хочет сказать международному сообществу

Кандидат политических наук, специалист по Афганистану, работавший с 1988 по 1991 год советником в МГБ Афганистана, Василий Кравцов считает, что Россия хочет сказать США и их союзникам, что «их 20-летняя миссия завершилась сокрушительным поражением и провалом, а их дипломатия потерпела полный коллапс».

«Теперь мы пожинаем плоды их контактов, их работы, их войны с талибами, в особенности на Кабульском аэродроме. То, что сейчас [там] происходит — это за пределами человеческого понимания», — говорит он.



В то же время независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов сообщил «Фонтанке», что не считает достойным для серьезного специалиста оценивать риторику госпожи Захаровой.

Что касается официальных заявлений МИДа, с точки зрения политолога, Россия в Афганистане сыграет с США в игру с нулевой суммой: считается, что, если в Афганистане плохо Америке, то России должно быть хорошо и наоборот. «Из этого строится наша политика в Афганистане, к сожалению», — отмечает Дубнов.

Это нормально, российское посольство охраняют талибы?

«Нормально, что новые власти де-факто устанавливают контакты с одной из зарубежных стран, такой важной как Россия, с которой у талибов установились вполне доверительные отношения, следствием чего были неоднократные визиты руководства политического офиса «Талибана» в Москву», — говорит Аркадий Дубнов. Он обращает внимание на то, что заявления об отставке президента Афганистана Ашрафа Гани никто до сих пор не увидел и совсем уж легитимного перехода власти к террористам может не получиться.



МИД пытался действовать на опережение. Как отмечают эксперты, несколько лет назад Россия наряду с другими странами мира, такими как Норвегия, Япония, Турция, США, Великобритания и другими, начала искать возможность договориться с талибами, чтобы они не нападали на ее представительства и интересы ее и ее союзников.

«Надо отдать должное, пока эта линия работает. Будет ли она в дальнейшем работать — большой вопрос. Будут ли талибы соблюдать свои договоренности, я тоже не знаю. Судя по всему, это то же движение [что и раньше], оно радикальное и опасное», — отмечает Георгий Асатрян, научный сотрудник РЭУ имени Плеханова и ИНИОН РАН, эксперт клуба «Валдай» и РСМД. Вопросы возникают и вокруг «охраны» талибами российского посольства. Не превратится ли охрана внезапно в блокаду, предугадать невозможно, но даже если речь о добровольной защите, «Талибан» все еще признан запрещенной на территории России организацией. «Получается, что мы сотрудничаем с террористической организацией напрямую в стране ее пребывания, что является грубым нарушением российского же закона, за которое у нас в стране лишают свободы», — отмечает Дубнов.

Какие опасности теперь грозят миру

Сам по себе факт победы талибов никому ничего хорошего не обещает, в том числе России. Георгий Асатрян напоминает, что за «Талибаном» стоит Пакистан, страна поддерживала, спонсировала движение и в результате привела его к власти. Во-первых, это мотивация для всех террористических организаций, сигнал, который одухотворяет их и придает уверенность в том, что подобные модели могут работать. Здесь вспоминается пример «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация). То, что «Талибан» ее не поддерживал, не помешало ей находиться в Афганистане, готовить и совершать теракты. Во-вторых, другие государства могут задуматься о поддержке своих карманных террористических группировок для достижения своих геополитических целей.

Сейчас обстановка в Кабуле относительно спокойная, как и говорят в посольстве. «Там просто некому воевать сейчас. Противники «Талибана» деморализованы. Через какое-то время это закончится. Все равно будут какие-то противоречия, разногласия, они могут возникнуть внутри самого движения, так что еще все впереди», — прогнозирует политолог Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Вопрос «Фонтанки», понимает ли это МИД России, когда устанавливает какие-либо контакты с «новой властью» Афганистана, эксперт назвал сложным, отметив, что с профессионализмом в ведомстве «стало гораздо хуже, чем хотелось бы».

Он напомнил, что несколько дней назад МИД заявлял, что талибы вообще не войдут в Кабул в течение ближайших месяцев. «Качество прогнозов российского МИДа можно только на одном этом примере оценить», — рассуждает он.

В Афганистане есть граждане России? Они тоже гибнут в очередях на эвакуацию?

Среди афганцев есть люди российского происхождения, но это уже местные жители, которые живут в стране долгие годы.Также есть сотрудники дипмиссии, их всего около 100 человек. Эвакуировать пока могут только их часть.

Если будет объявлена эвакуация, российские граждане будут собраны у посольства, посажены в автобусы, при вооруженном сопровождении «как наших, так и талибов» будут доставлены в аэропорт и улетят, считает Василий Кравцов. Он напоминает, что на сайте посольства размещен телефон для всех, кто нуждается в помощи.

Георгий Асатрян отмечает, что в Афганистане в принципе не любят иностранцев, ни русских, помня о войне с Советским Союзом, ни американцев. Последние вызывают у местных жителей больше неприязни, потому что их след еще не простыл. Эксперт считает, что целенаправленно талибы пока не будут атаковать российских представителей и будут стараться избегать жертв, потому что им не нужен образ дикарей, убийц и террористов. Одним из таких шагов стало их недавнее заявление о том, что новое правительство Афганистана сформируют не только талибы. Хотя, с кем именно они могли бы сейчас разделить триумфально захваченную власть в стране, пока неясно.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру» * — организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.