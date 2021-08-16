«Ситуация в Афганистане — результат провала США». МИД РФ эвакуирует часть работников посольства

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану рассказал о дальнейших шагах России после захвата «Талибаном» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) Кабула.
«Захват власти талибами — <...> результат провала США в Афганистане», — заявил 16 августа Замир Кабулов в интервью «Эхо Москвы».
По его словам, столь быстрое продвижение «Талибана» в столице стало «в некотором роде неожиданностью». Российская сторона переоценила качество подготовленной США и НАТО афганской армии, солдаты которой «всё побросали при первом выстреле».
По его словам, посол РФ находится «в контакте» с представителями талибов. «Часть наших сотрудников [посольства] будет отправлена в отпуска или эвакуирована», — отметил спецпредставитель.
Кабулов подчеркнул, что Россия не собирается спешить с признанием или непризнанием новых властей. Он отметил, что это будет зависеть от их поведения. «Террористической организацией они были названы вполне заслуженно», — резюмировал спецпредставитель.
15 августа столицу Афганистана Кабул заняли боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан». Группировка заявила, что контролирует всю территорию страны. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и бежал. Взятие столицы привело к хаосу в аэропорту, где люди пытаются покинуть страну. Несколько человек погибли в результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула.