В аэропорту Кабула несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости.



Уточняется, что это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу. Сложная ситуация сложилась в аэропорту столицы Афганистана, когда город заняли боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).

Местные жители, пытающиеся покинуть город, столпились в единственном аэропорту, сейчас там царит хаос, люди забираются на трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана.

