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Несколько человек погибли в результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу. Сложная ситуация сложилась в аэропорту столицы Афганистана, когда город заняли боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).

Местные жители, пытающиеся покинуть город, столпились в единственном аэропорту, сейчас там царит хаос, люди забираются на трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, все коммерческие полеты из аэропорта Кабула имени Хамида Карзая приостановлены.

«Фонтанка» писала, что 15 августа столицу Афганистана Кабул заняли боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан». Группировка заявила, что контролирует всю территорию страны. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и бежал.

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Комментарии (4)

Din1922
Господи, да уже надо отстать от Афганистана и просто обнести забором и ключей проволокой.
Din1922
Вот как так, США и ЕС, так любимое нашими либералами, спустя 20 лет бросает целую страну на произвол судьбы.
Итак список, где царит демократия США и ЕС:
Афганистан,
Ирак,
Ливия,
Сирия.
Везде разруха и войны, но зато без кровавых тиранов.
rumet
зато, как только американцы вывели войска - лавров и Ко елейно принимали запрещённую в РФ террористическую ор-ю талибан в Кремле...
А сейчас почти всех этих людей на видео тупо убьют - затейными шариатскими способами.
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