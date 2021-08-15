Боевики радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ) мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN. Они взяли под контроль президентский дворец, передаёт РИА Новости . Представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в Кабул, они будут держать безопасность города под контролем.

Представители движения «Талибан»* заявляют, что переходного правительства в Афганистане не будет, власть будет передана напрямую, информирует агентство «Рейтер».

Источник РИА Новости в «Талибане»* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай. Позже совет передаст власть непосредственно талибам*.



В Кабуле введён комендантский час с 21:00, передаёт РИА со ссылкой на агентство Khaama Press. Согласно заявлению исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала, подобная мера вводится, чтобы предотвратить беспорядки, защитить жизни жителей города и их собственность.



В столкновениях на окраинах Кабула пострадали десятки людей. «Более 40 раненых прибыли в нашу больницу в Кабуле. Большая часть прибыла после боев в уезде Карабаг. Двадцать два человека были госпитализированы, другие (с менее серьезными ранениями) направлены в другие учреждения», — говорится в Twitter итальянской неправительственной организации Emergency, клиника которой расположена в афганской столице (цитата по РИА).



Посол США в Афганистане эвакуирован из американской дипмиссии и доставлен в аэропорт Кабула. Посольство США в Афганистане сообщило о пожаре в аэропорту Кабула и о том, что его обстреливают.

