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«Талибан»*: Переходного правительства не будет. В Кабуле есть пострадавшие в боях, введён комендантский час

Боевики мирно вошли в Кабул

Посольство США сообщило о пожаре в аэропорту Кабула и о том, что его обстреливают.

Боевики радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ) мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN. Они взяли под контроль президентский дворец, передаёт РИА Новости. Представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в Кабул, они будут держать безопасность города под контролем.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Sky News

Представители движения «Талибан»* заявляют, что переходного правительства в Афганистане не будет, власть будет передана напрямую, информирует агентство «Рейтер».

Источник РИА Новости в «Талибане»* заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай. Позже совет передаст власть непосредственно талибам*.

В Кабуле введён комендантский час с 21:00, передаёт РИА со ссылкой на агентство Khaama Press. Согласно заявлению исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала, подобная мера вводится, чтобы предотвратить беспорядки, защитить жизни жителей города и их собственность.

В столкновениях на окраинах Кабула пострадали десятки людей. «Более 40 раненых прибыли в нашу больницу в Кабуле. Большая часть прибыла после боев в уезде Карабаг. Двадцать два человека были госпитализированы, другие (с менее серьезными ранениями) направлены в другие учреждения», — говорится в Twitter итальянской неправительственной организации Emergency, клиника которой расположена в афганской столице (цитата по РИА).

Посол США в Афганистане эвакуирован из американской дипмиссии и доставлен в аэропорт Кабула. Посольство США в Афганистане сообщило о пожаре в аэропорту Кабула и о том, что его обстреливают.

Ранее «Талибан»* объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана. Президент страны покинул Кабул и направился в Таджикистан. В МИД РФ заявили, что Москва пока не признаёт талибов*, но «всему своё время».

*«Талибан»террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (10)

SERGEY111
Леха икнул несколько раз .
266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу,. но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266202135
Здравствуйте добрые люди! .Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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