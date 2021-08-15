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МИД РФ о признании «Талибана»*: «Всему своё время»

Москва пока не признаёт талибов* (движение запрещено как террористическое) в качестве законных властей Афганистана, заявили 15 августа агентству РИА Новости в МИД РФ.

Ранее в посольстве РФ в Кабуле заявили, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать», — сказал РИА спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Отвечая на вопрос, готова ли Россия будет признать талибов* законными властями, если переход будет осуществлен мирным путем, высокопоставленный дипломат сказал: «Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим».

Сотрудники НАТО продолжают оставаться в столице Афганистана, передаёт ТАСС со ссылкой на Reuters. В альянсе говорят, что организация помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, окруженного боевиками «Талибана»*. «НАТО постоянно оценивает ситуацию в Афганистане», — добавил представитель организации.

США тем временем переносят своё посольство в аэропорт Кабула.

Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести встречу СБ ООН по ситуации в Афганистане, конкретные ее сроки пока согласовываются, пишет ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Ранее «Талибан»* объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана. Президент страны покинул Кабул и направился в Таджикистан.

*«Талибан»террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (1)

Владислав М
Какое позорное переобувание находу!
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