«Талибан»* объявил, что контролирует весь Афганистан

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Талибы* утверждают, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».

Началось формирование временного правительства, его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Глава политического офиса талибов* в Катаре мулла Барадар станет лидером страны.