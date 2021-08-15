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«Талибан»* объявил, что контролирует весь Афганистан

Боевых действий в Кабуле нет.

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Талибы* утверждают, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».

Началось формирование временного правительства, его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Глава политического офиса талибов* в Катаре мулла Барадар станет лидером страны.

До этого талибы* заявляли, что все чиновники в Кабуле будут в безопасности, а также гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (4)

VF812
Интересно, как у них там с ковидом?
Владислав М
Интересно, кремль признает власть террористов, насильственно захвативших власть в Афганистане?
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