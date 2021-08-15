«Талибан»* объявил, что контролирует весь Афганистан

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Талибы* утверждают, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».
Началось формирование временного правительства, его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Глава политического офиса талибов* в Катаре мулла Барадар станет лидером страны.
До этого талибы* заявляли, что все чиновники в Кабуле будут в безопасности, а также гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.