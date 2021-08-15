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Что творится в Афганистане: президент улетел, вышли мародёры, сотни заключённых сбежали из тюрьмы

ТАСС: Посольство РФ в Кабуле готово сотрудничать с переходным правительством Афганистана

Президент Афганистана отправился в Таджикистан. Путин срочно переговорил с главой Таджикистана.

Президент Афганистана 15 августа согласился уйти в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он уже вылетел из Афганистана в Таджикистан, оттуда направится в третью страну.

Источник РИА в президентском дворце рассказывает, что в некоторых районах Кабула на фоне «вакуума власти» зафиксированы случаи мародерства. «В некоторых районах города образовался вакуум власти, и люди занимаются разграблением бассейнов и других объектов», — говорит источник. По его словам, полиция отказалась выполнять свои обязанности: полиция покинула свои базы и участки.

Из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара, бежали сотни заключённых благодаря халатности начальника тюрьмы, передает агентство «Пажвак». По данным источника, сидельцы устроили бунт, после чего были выпущены на свободу. После побега силы безопасности открыли огонь.

Тем временем «Талибан»* (движение запрещено в РФ как террористическое) приказал своим силам войти в районы Кабула. При этом в НАТО, по данным ТАСС, заявляют, что продолжают контролировать и обеспечивать работу аэропорта Кабула.

В российской дипмиссии РИА рассказали, что обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет. «Угроз посольству нет, эвакуация не требуется», — отметил дипломат. До этого в МИД РФ заявили, что Москва пока не эвакуирует свое посольство из Афганистана. Германия же приостановила работу миссии и призвала граждан покинуть республику.

Как передаёт ТАСС, в посольстве РФ в Кабуле заявили, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

Президент Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым активизацию взаимодействия по линии профильных ведомств.

Ранее «Талибан»* объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана.

*«Талибан» террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (24)

261844081
Как жаль людей. Очень много трагических книг, написанных про Афганистан, особенно детьми. Огромное горе и никто не помогает почему-то
Pilat
Теперь всем понятно, почему в Москву позвали именно талибов на переговоры, а не марионеток США?
По всей видимости профильные службы отлично представляли себе, что вся затея США в Афгане ни к чему не привела.
Замечу.
Правительство Наджибулы продержалось три года после того как СССР вывел свои войска.
Правительство посаженное США не продержалось и дня.
Владислав М
Кремль собирается сотрудничать с террористами?
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