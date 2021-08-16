FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

СМИ: Новое правительство Афганистана сформируют не только талибы*

Члены «Талибана»* мирно вошли в Кабул и заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Они намерены провозгласить Исламский Эмират Афганистан.

В состав нового правительства Афганистана войдут не только члены радикального движения «Талибан»* (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом телеканалу CNN заявил представитель талибов* Сохаил Шахин, пишет «Интерфакс» 16 августа.

«Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут в нем участвовать», — сказал он, добавив, что имена называть пока преждевременно.

По словам Шахина, все военнослужащие и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам*, получат амнистию и им гарантируют безопасность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, высокопоставленный представитель талибов* заявил, что боевикам приказано не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать их. Также члены радикального движения ранее гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле.

Накануне «Талибан»* объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана. Боевики 15 августа мирно вошли в столицу страны Кабул и заняли президентский дворец. Оттуда они намерены провозгласить Исламский Эмират Афганистан. В стране началось формирование временного правительства.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал в Ташкент. Бывший глава государства заявил, что сложил полномочия, чтобы предотвратить бойню.

Многие люди сейчас пытаются покинуть Кабул. В аэропорту хаос, люди залезают на посадочные трапы самолетов. Большая толпа ворвалась на взлетно-посадочную полосу, после чего американские военные открыли предупредительный огонь.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Как в пятницу "оговорились" одна радиоведущая - *"запрещённая российская организация"(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний