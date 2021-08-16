СМИ: Новое правительство Афганистана сформируют не только талибы*

В состав нового правительства Афганистана войдут не только члены радикального движения «Талибан»* (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом телеканалу CNN заявил представитель талибов* Сохаил Шахин, пишет «Интерфакс» 16 августа.
«Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут в нем участвовать», — сказал он, добавив, что имена называть пока преждевременно.
По словам Шахина, все военнослужащие и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам*, получат амнистию и им гарантируют безопасность.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, высокопоставленный представитель талибов* заявил, что боевикам приказано не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать их. Также члены радикального движения ранее гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле.
Накануне «Талибан»* объявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана. Боевики 15 августа мирно вошли в столицу страны Кабул и заняли президентский дворец. Оттуда они намерены провозгласить Исламский Эмират Афганистан. В стране началось формирование временного правительства.
Президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал в Ташкент. Бывший глава государства заявил, что сложил полномочия, чтобы предотвратить бойню.
Многие люди сейчас пытаются покинуть Кабул. В аэропорту хаос, люди залезают на посадочные трапы самолетов. Большая толпа ворвалась на взлетно-посадочную полосу, после чего американские военные открыли предупредительный огонь.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.