СМИ: Новое правительство Афганистана сформируют не только талибы*

В состав нового правительства Афганистана войдут не только члены радикального движения «Талибан»* (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом телеканалу CNN заявил представитель талибов* Сохаил Шахин, пишет «Интерфакс» 16 августа.

«Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут в нем участвовать», — сказал он, добавив, что имена называть пока преждевременно.



По словам Шахина, все военнослужащие и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам*, получат амнистию и им гарантируют безопасность.

