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Помимо вертолёта на дне Курильского озера нашли тела

На Камчатке нашли двух погибших при падении вертолета Ми-8

На дне Курильского озера найдены два тела — мужчины и женщины. Предположительно, остальные тела внутри вертолёта. Об этом 13 августа сообщает источник «Фонтанки» на Камчатке.

Фото: kamgov.ru
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По его словам, для того, чтобы попасть в салон вертолёта, понадобится отдельная операция.

Вертолёт обнаружили на глубине 120 метров, он частично развалился, но основная часть невредима.

Вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Петербурга, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. В их числе корреспондент телеканала «Россия 24», который заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях». Два члена экипажа в реанимации. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

Фото: kamgov.ru

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