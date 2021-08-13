Помимо вертолёта на дне Курильского озера нашли тела

По его словам, для того, чтобы попасть в салон вертолёта, понадобится отдельная операция.



Вертолёт обнаружили на глубине 120 метров, он частично развалился, но основная часть невредима.



Вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Петербурга, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. В их числе корреспондент телеканала «Россия 24», который заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях». Два члена экипажа в реанимации. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

