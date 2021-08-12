Фото: www.kamgov.ru Поделиться Поделиться







«С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из 6 петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции», — приводит слова Беглова его пресс-служба.

Находившийся на борту ребёнок не найден, подтвердил губернатор. О мальчике упоминал и житель Петербурга Виктор Стрелкин, видео с рассказом которого распространило правительство Камчатского края. По его словам, это был сын его друга. Последний раз Виктор видел мальчика на борту судна пристёгнутым.



«Фонтанке» известны личности нескольких петербуржцев, попавших в авиакатастрофу. 55-летний Виктор Стрелкин — уроженец Мордовии, он в 2004 году переехал в Петербург и основал здесь центр НЛП своего имени. До закрытия границ из-за коронавируса он много путешествовал: среди любимых стран Турция и Греция. Но не забывал и о России, например несколько лет назад был в Крыму и в Грозном.

Ещё один спасшийся — 48-летний бизнесмен Георгий. Раньше он занимался туристическим бизнесом, а сейчас работает в сфере организации питания в Ленобласти. В тур он отправился накануне дня рождения.

В путешествие по Камчатке поехала и семья геофизиков: 42-летняя Ирина, работающая во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского , её супруг, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Михаил, и их 17-летний сын. Пока спасатели нашли только Михаила. Судьба его родных неизвестна.

Утром 12 августа сотрудники Кроноцкого заповедника сообщили о крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Курильском озере. На борту находилось 13 туристов и 3 члена экипажа, в том числе шесть петербуржцев. Также там были москвичи, в том числе ведущий новостей канала «Россия 24» Николай Корженевский. Он спасся. Также выжили, по словам Виктора Стрелкина, гид Анастасия, второй пилот и механик. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, об их травмах рассказали в камчатской краевой больнице имени Лукашевского.



СМИ со ссылкой на выживших писали, что вертолёт начал уходить в воду носом, от удара открылись задние створки воздушного судна, и спаслись те, кто сидел в хвосте. Стрелкин же выплыл через разбитое стекло кабины пилотов. В тяжёлой ситуации ему помогли навыки фридайвинга. С поверхности воды людей спасли быстро: при температуре воды 5–6 градусов они долго бы не продержались. К счастью, сотрудники Кроноцкого заповедника услышали звук вертолёта, поняли, что случилось ЧП, сразу спустили на воду два катера и нашли людей через 3–5 минут. На озере был сильный туман, и место крушения они определили по волне.

Возможно, именно туман стал причиной аварии. По одной из версий, из-за него пилот при посадке на берегу озера мог сбиться с курса и сесть вместо площадки на воду. Спасшийся экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Михаил Корженевский сообщил, что капитан воздушного судна знал о плохих погодных условиях, однако принял решение пойти на посадку, передаёт ТАСС.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что обследован берег водоёма, обломки не были найдены. На вопрос ведущего о версиях произошедшего Солодов ответил, что не компетентен делать подобные заявления, однако подтвердил, что в месте крушения вертолета утром был сильный туман. «Решение о посадке на туристических маршрутах принимает командир воздушного судна. <…> Два члена экипажа находятся в больнице, они в сознании, и думаю, что скоро они смогут что-то прояснить», — сказал Солодов.



ТАСС поспешил сообщить о гибели 8 человек, однако региональный минздрав заявил, что официальной информации пока нет. Но шансов мало: даже если кто-то ещё выбрался, в такой холодной воде сложно провести дольше нескольких минут.

Местные власти решили привлечь к поискам военных. Дело в том, что вертолёт затонул в Курильском озере на глубине более 130 метров, а у гражданских служб, в том числе МЧС, нет оборудования для работ на такой глубине.

По словам губернатора края, судно было исправно, эксплуатировалось с 1984 года, следующее техосвидетельствование должно было пройти в 2022 году. В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что вертолет Ми-8 проходил капитальный ремонт в 2020 году. Совладельцем компании, по данным СМИ, является депутат-миллиардер Игорь Редькин, который на днях признался, что случайно убил человека, и был помещён под домашний арест. Два года назад МЧС и Ространснадзор нашли в компании нарушения, в том числе отсутствие нужной подготовки у пилотов и отсутствие свободного доступа к аварийным выходам.

Генеральная прокуратура РФ поручила Дальневосточной транспортной прокуратуре и прокуратуре Камчатского края провести проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и об оказании туристских услуг. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ситуация и расследование уголовного дела взяты Генпрокуратурой под контроль.

