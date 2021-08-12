«Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются. На месте остались 15 спасателей МЧС, включая 6 водолазов, развернут полевой лагерь. Следственные органы в настоящее время устанавливают возможные версии и обстоятельства произошедшего», — цитирует губернатора Камчатки Владимира Солодова ИА «Кам 24» .

В камчатской краевой больнице имени Лукашевского рассказали о состоянии четырёх доставленных к ним пострадавших. «В нашу больницу доставлены четверо пострадавших. Все — молодые люди. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении. Один в тяжёлом состоянии, у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2–3 степени. Второй пациент тоже в реанимационном отделении, у него тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка. Ему также оказывается помощь. Ещё один из пострадавших будет на амбулаторном лечении — у него легкие травмы и ушиб кисти. У четвёртой пострадавшей подозрения на закрытую черепно-мозговую травму. Тоже сейчас её обследуем», — сказал главврач больницы Андрей Кисляков (цитата по «Кам 24»).



В данный момент найдены восемь выживших. По их словам, вертолёт тонул носом вниз, и те, кто сидел в хвосте, смогли выбраться. Они всплыли с глубины 8–9 метров. Температура воды в озере составляет 5–6 градусов, поэтому шансов найти других людей живыми мало. Обломки судна лежат неподалеку от острова Сердце Алаида.

