По предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным ТАСС, погибли восемь человек, восемь спасены.
По данным регионального СУ СК, судно осуществляло коммерческую перевозку по маршруту «Аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское». Вертолет упал в акваторию озера. Среди пассажиров был ребёнок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
DVHAB.RU пишет, что на борту находились туристы из Москвы и Петербурга. То же самое ИА «Кам 24» рассказали в компании «Витязь-Аэро»: на борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров, по предварительным данным, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Восьмерых человек нашли живыми, другой Ми-8 компании «Витязь-Аэро» доставил их в Петропавловск-Камчатский. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Ребёнок, по информации ТАСС, пока не найден, спасён его отец. По данным источников агентства, это была не сборная, а VIP-группа, заказавшая отдельный тур по маршруту Николаевка — Курильское озеро — Ходутка. По данным ТАСС, в числе спасённых пассажиров — ведущий новостей канала «Россия 24» Николай Корженевский.
«Камчатка Инфо» пишет со ссылкой на сотрудников службы охраны заповедных территорий, что вертолёт упал в воду возле кордона «Озёрный» Южно-Камчатского заказника при заходе на посадку в туман. По данным регионального ГУ МЧС, судно затонуло на глубине больше 100 метров. А специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы на глубине только до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края.
Среди основных версий — отказ двигателя и ошибка пилотирования. В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что вертолет Ми-8 проходил капитальный ремонт в 2020 году. Совладельцем компании, по данным СМИ, является депутат-миллиардер Игорь Редькин, который на днях признался, что случайно убил человека, и был помещён под домашний арест. Два года назад МЧС и Ространснадзор нашли в компании нарушения, в том числе отсутствие нужной подготовки у пилотов и отсутствие свободного доступа к аварийным выходам.