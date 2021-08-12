По предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным ТАСС, погибли восемь человек, восемь спасены.

По данным регионального СУ СК, судно осуществляло коммерческую перевозку по маршруту «Аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское». Вертолет упал в акваторию озера. Среди пассажиров был ребёнок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.



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DVHAB.RU пишет, что на борту находились туристы из Москвы и Петербурга. То же самое ИА «Кам 24» рассказали в компании «Витязь-Аэро»: на борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров, по предварительным данным, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.



Восьмерых человек нашли живыми, другой Ми-8 компании «Витязь-Аэро» доставил их в Петропавловск-Камчатский. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Ребёнок, по информации ТАСС, пока не найден, спасён его отец. По данным источников агентства, это была не сборная, а VIP-группа, заказавшая отдельный тур по маршруту Николаевка — Курильское озеро — Ходутка. По данным ТАСС, в числе спасённых пассажиров — ведущий новостей канала «Россия 24» Николай Корженевский.

