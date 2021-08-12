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На Камчатке разбился вертолёт, в котором, по данным СМИ, были петербуржцы

Ми-8 затонул в Курильском озере, найдены 8 человек, есть погибшие

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился утром 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника на Камчатке.

По предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным ТАСС, погибли восемь человек, восемь спасены.

По данным регионального СУ СК, судно осуществляло коммерческую перевозку по маршруту «Аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское». Вертолет упал в акваторию озера. Среди пассажиров был ребёнок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

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DVHAB.RU пишет, что на борту находились туристы из Москвы и Петербурга. То же самое ИА «Кам 24» рассказали в компании «Витязь-Аэро»: на борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров, по предварительным данным, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Восьмерых человек нашли живыми, другой Ми-8 компании «Витязь-Аэро» доставил их в Петропавловск-Камчатский. Двое находятся в тяжёлом состоянии. Ребёнок, по информации ТАСС, пока не найден, спасён его отец. По данным источников агентства, это была не сборная, а VIP-группа, заказавшая отдельный тур по маршруту Николаевка — Курильское озеро — Ходутка. По данным ТАСС, в числе спасённых пассажиров — ведущий новостей канала «Россия 24» Николай Корженевский.

«Камчатка Инфо» пишет со ссылкой на сотрудников службы охраны заповедных территорий, что вертолёт упал в воду возле кордона «Озёрный» Южно-Камчатского заказника при заходе на посадку в туман. По данным регионального ГУ МЧС, судно затонуло на глубине больше 100 метров. А специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы на глубине только до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края.

Среди основных версий — отказ двигателя и ошибка пилотирования. В компании «Витязь-Аэро» сообщили, что вертолет Ми-8 проходил капитальный ремонт в 2020 году. Совладельцем компании, по данным СМИ, является депутат-миллиардер Игорь Редькин, который на днях признался, что случайно убил человека, и был помещён под домашний арест. Два года назад МЧС и Ространснадзор нашли в компании нарушения, в том числе отсутствие нужной подготовки у пилотов и отсутствие свободного доступа к аварийным выходам.

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Комментарии (7)

IvanLoh
Сезон короткий. Надо Редькину миллионы зарабатывать, а не туман пережидать.
260608031
Какое судно, не понял
"По данным регионального ГУ МЧС, судно затонуло на глубине больше 100 метров"
cerf
Там такие деньги за экскурсию платятся, а нормальный безопасный полет обеспечить не могут
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