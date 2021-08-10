Депутат-миллиардер сознался в убийстве: он принял человека за медведя

Как сообщает 10 августа ИА «Кам 24» , текст его признания предоставила агентству адвокат Ольга Струченко (Лужецкая). «2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — написал Редькин.

Он добавил, что долгое время был депутатом от «Единой России». После инцидента она приостанавливает членство в партии.



По данным агентства, депутата сегодня задержали, суд определит меру пресечения для него.



Игорь Редькин — бизнесмен, один из самых богатых депутатов России, совладелец рыбопромышленных и авиационных предприятий. Одна из компаний миллиардера строит в центре Петропавловска пятизвездочный отель. За 3 года он задекларировал личный доход в сумме более 1,5 миллиарда рублей. Его супруга в 2020 году вошла в топ-10 богатейших жён российских чиновников.



2 августа в посёлке Озерновский на свалке был убит 30-летний Андрей Толстопятов. В его теле нашли пулю, выпущенную из карабина Редькина.

