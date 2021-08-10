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Депутат-миллиардер сознался в убийстве: он принял человека за медведя

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины.

Как сообщает 10 августа ИА «Кам 24», текст его признания предоставила агентству адвокат Ольга Струченко (Лужецкая). «2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — написал Редькин.

Он добавил, что долгое время был депутатом от «Единой России». После инцидента она приостанавливает членство в партии.

По данным агентства, депутата сегодня задержали, суд определит меру пресечения для него.

Игорь Редькин — бизнесмен, один из самых богатых депутатов России, совладелец рыбопромышленных и авиационных предприятий. Одна из компаний миллиардера строит в центре Петропавловска пятизвездочный отель. За 3 года он задекларировал личный доход в сумме более 1,5 миллиарда рублей. Его супруга в 2020 году вошла в топ-10 богатейших жён российских чиновников.

2 августа в посёлке Озерновский на свалке был убит 30-летний Андрей Толстопятов. В его теле нашли пулю, выпущенную из карабина Редькина.

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Комментарии (3)

266188746
Это вам не пластиковый стаканчик. Мотивы у человека были светлые. Предлагаю домашний арест на 2 недели.
Skazochny
срока не будет никакого 146%
Игoрь
Не исключено, что он сначала надеялся, что прокатит, но услышал про найденную пулю и побежал сдаваться, т.к. от все пули от зарегистрированного нарезного оружия в базе Росгвардии.
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