Топ-10 богатейших жен российских чиновников возглавила супруга депутата Заксобрания Камчатского края с доходом в 3,12 млрд рублей
Рейтинг 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих опубликовал журнал Forbes 19 сентября. Первое место заняла супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка.
По данным издания, ее доход составил 3,12 млрд рублей. При этом ее имя остается неизвестным.
На втором месте — Екатерина Игнатова, супруга генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (1,49 млрд рублей). Третью строчку заняла лидер прошлого года — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга Богомаз (1,38 миллиарда).
В топ-10 вошли Лариса Назарова, супруга первого заместителя председателя правительства Башкирии Андрея Назарова (864 млн рублей); вторая половинка депутата Госдумы Александра Некрасова Елена Некрасова (676,9 млн); Алла Саблина (Налча), супруга депутата Госдумы Дмитрия Саблина (629 млн); жена вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева Людмила Воробьева (535,8 млн); супруга депутата заксобрания Иркутской области Александра Битарова (493,8 млн); жена главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова (480,8 млн), а также Елена Редькина, жена депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина (367,76 млн).
Среди мужей российских госслужащих, попавших в рейтинг, оказался Кирилл Комаров, супруг сенатора Любови Глебовой (160,8 миллиона рублей), занявший 17-е место. На 19-м месте — Алексей Золотарев, муж сотрудницы Минпромторга Ольги Гребневой (157,4 миллиона).